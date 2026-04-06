Природні ресурси Навіть +2°C не врятують: вчені попередили про різке зростання катастрофічних явищ
Навіть +2°C не врятують: вчені попередили про різке зростання катастрофічних явищ

Нове дослідження показало – кліматичні ризики можуть бути значно серйознішими, ніж вважалося раніше.

6 квітня 2026, 10:09
Автор:
Проніна Анна

Екстремальні погодні явища, зокрема посухи, повені та лісові пожежі, можуть значно почастішати навіть у разі, якщо глобальне потепління вдасться стримати в межах +2°C.

Пожежі, повені та посухи можуть стати нормою навіть за “помірного” потепління

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Live Science з посиланням на нове дослідження міжнародних науковців.

Йдеться про сценарій, який раніше вважали відносно “безпечним” для планети, однак нові дані ставлять це під сумнів.

Дослідники встановили, що навіть за такого рівня потепління можливі катастрофічні наслідки для міст, сільського господарства та лісів.

Екстремальні явища можуть бути сильнішими, ніж прогнозували

Науковці використали 50 кліматичних моделей, але аналізували їх окремо, а не в середньому. Це дозволило побачити більш широкий спектр можливих сценаріїв.

У результаті з’ясувалося:
деякі моделі показують наслідки при +2°C, які раніше очікували лише при +3–4°C.

За словами провідного автора дослідження Емануеле Бевакви, це означає, що навіть “помірне” потепління може мати дуже серйозні наслідки для окремих регіонів і секторів.

Що саме зміниться

Найбільші ризики стосуються трьох ключових сфер:

– густонаселені міста – через інтенсивні дощі та повені;
– аграрні регіони – через посухи;
– ліси – через зростання ризику масштабних пожеж.

У містах кількість опадів може зрости на 4–15%, що значно підвищує ризик катастрофічних підтоплень через перевантаження дренажних систем.

Щодо посух, то результати виявилися найбільш тривожними:
у деяких сценаріях їхня інтенсивність при +2°C може дорівнювати рівню при +4°C.

Пожежі також стануть частішими – ймовірність екстремальних загорянь у деяких регіонах оцінюють як одну до п’яти.

Які регіони під найбільшим ризиком

Найбільш вразливими до змін клімату можуть стати:

– Індія та Центральна Африка – через повені;
– Східна Азія, Південна Америка та Австралія – через посухи;
– Канада, частини Європи та інші лісові регіони – через пожежі.

При цьому ліси в цих регіонах є ключовими поглиначами вуглецю, і їхнє знищення може ще більше прискорити зміну клімату.

Дослідники наголошують:
навіть за обмеження глобального потепління людство не уникне серйозних кліматичних викликів, а отже, необхідно готуватися до адаптації вже зараз.

Читайте також в "Коментарях", що Росія перетворює тимчасово окупований Крим на смітник. 



