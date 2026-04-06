Даже 2°C не спасут: ученые предупредили о резком росте катастрофических явлений

Экстремальные погодные явления, в том числе засухи, наводнения и лесные пожары, могут значительно участиться даже в случае, если глобальное потепление удастся умерить в пределах 2°C.

Пожары, наводнения и засухи могут стать нормой даже при умеренном потеплении

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Live Science со ссылкой на новое исследование международных ученых.

Речь идет о сценарии, который раньше считали относительно "безопасным" для планеты , однако новые данные ставят это под вопрос.

Исследователи установили, что даже при таком уровне потепления возможны катастрофические последствия для городов, сельского хозяйства и лесов .

Экстремальные явления могут быть сильнее, чем прогнозировали

Ученые использовали 50 климатических моделей, но анализировали их по отдельности, а не в среднем. Это позволило увидеть более широкий спектр возможных сценариев.

В результате выяснилось:

некоторые модели показывают последствия при 2°C, которые ожидали ранее только при 3–4°C .

По словам ведущего автора исследования Эмануэле Беваквы, это означает, что даже умеренное потепление может иметь очень серьезные последствия для отдельных регионов и секторов.

Что именно изменится

Наибольшие риски касаются трех ключевых сфер:

– густонаселенные города – из-за интенсивных дождей и наводнений;

– аграрные регионы – из-за засухи;

– леса – из-за роста риска масштабных пожаров.

В городах количество осадков может возрасти на 4–15% , что значительно повышает риск катастрофических подтоплений из-за перегрузки дренажных систем.

Что касается засух, то результаты оказались наиболее тревожными:

в некоторых сценариях их интенсивность при 2°C может равняться уровню при 4°C .

Пожары также участятся – вероятность экстремальных возгораний в некоторых регионах оценивают как одну до пяти.

Какие регионы под наибольшим риском

Наиболее уязвимыми к изменению климата могут стать:

– Индия и Центральная Африка – через наводнения;

– Восточная Азия, Южная Америка и Австралия – из-за засухи;

– Канада, части Европы и другие лесные регионы – из-за пожаров.

При этом леса в этих регионах являются ключевыми поглотителями углерода , и их уничтожение может еще больше ускорить изменение климата.

Исследователи отмечают:

даже при ограничении глобального потепления человечество не избежит серьезных климатических вызовов , а значит, необходимо готовиться к адаптации уже сейчас.

