На Хмельниччині зібралися відстрілювати вовків – хижаки нападають на свійських тварин

У Шепетівському районі Хмельниччини різко побільшало вовків – і разом із цим збільшилися нічні атаки на свійських тварин. Мисливці фіксують, що популяція хижаків за рік зросла зі восьми до шістнадцяти особин, тобто удвічі. Місцеві жителі повідомляють про загризених овець, телят і кіз, а також про вовків, які все частіше з’являються просто біля людських обійсть.

Вовки приходять до хат і рвуть худобу – що відбувається на Хмельниччині

Про це розповів голова Шепетівського районного товариства мисливців і рибалок Юрій Пікус у коментарі "Суспільному". За його словами, на ситуацію вплинули міграція хижаків та заборона полювання в лісах через воєнний стан. Відстріл вовків офіційно дозволили з 1 листопада, однак реальні результати поки нульові – техніка не заходить у лісові масиви, а в полях стоїть незібрана кукурудза, де хижаки легко ховаються. Минулого тижня вдалося вполювати лише кілька лисиць.

Місцеві старостати підтверджують, що напади тривають. У різних селах зафіксовано загибель худоби, зокрема теляти та кози. Люди залишають тварин у нічних кошарах, але це не завжди рятує. За словами мешканців, вовків зустрічають навіть поблизу городів – деякі з них ледве встигають сховатися від хижаків, що наближаються занадто близько.

Ще раніше ми повідомляли, що В Іспанії дозволили відстріл вовків. Рішення парламенту скасував захід, ухвалений у 2021 році, який поширював захист вовків на північ від річки Дору. До цього на півночі Іспанії було дозволено контрольоване полювання на вовків. Зусилля із захисту вовка в Європі ослабли після того, як Європейська комісія запропонувала знизити охоронний статус вовків, посилаючись на зростання їхньої популяції та збільшення конфліктів з власниками худоби.