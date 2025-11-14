В Хмельницкой области собрались отстреливать волков – хищники нападают на домашних животных

В Шепетовском районе Хмельнитчины резко увеличилось количество волков – и вместе с этим увеличились ночные атаки на домашних животных. Охотники фиксируют, что популяция хищников за год выросла с восьми до шестнадцати особей, то есть вдвое. Местные жители сообщают о загрызенных овцах, телятах и козах, а также о волках, которые все чаще появляются прямо у подворий.

Волки приходят в село и рвут скот – что происходит на Хмельнитчине

Об этом рассказал глава Шепетовского районного общества охотников и рыболовов Юрий Пикус в комментарии "Суспільному". По его словам, на ситуацию повлияли миграция хищников и запрет охоты в лесах из-за военного положения. Отстрел волков официально разрешили с 1 ноября, однако реальные результаты пока нулевые – техника не заходит в лесные массивы, а в полях стоит несобранная кукуруза, где хищники легко прячутся. На прошлой неделе удалось подстрелить лишь несколько лис.

Местные старосты подтверждают, что нападения продолжаются. В разных селах зафиксирована гибель скота, в том числе теленок и козы. Люди оставляют животных в ночных овчарнях, но это не всегда спасает. По словам жителей, волков встречают даже вблизи огородов – некоторые из них едва успевают укрыться от приближающихся хищников.

