Майбутнє вже настало: Норвегія запустила плавучу теплицю, яка одночасно вирощує їжу, рибу та виробляє енергію
commentss НОВИНИ Всі новини

Майбутнє вже настало: Норвегія запустила плавучу теплицю, яка одночасно вирощує їжу, рибу та виробляє енергію

Інженери показали “живий острів”, який працює без ґрунту, палива і шкідливих викидів — результат шокував навіть скептиків.

20 січня 2026, 19:08
Автор:
avatar

Проніна Анна

У прибережних водах поблизу норвезького Бергена з’явився об’єкт, який уже називають проривом століття. Інженери запустили круглу плавучу теплицю під назвою Ocean Bloom — автономний острів, здатний одночасно вирощувати овочі, розводити рибу та виробляти чисту енергію. Про це повідомляє "Іmdb".

Майбутнє вже настало: Норвегія запустила плавучу теплицю, яка одночасно вирощує їжу, рибу та виробляє енергію

Їжа, риба і світло з океану: Норвегія створила технологію, що може змінити світ

Проєкт виглядає як футуристична конструкція з майбутнього, але він уже працює в реальних умовах Північного моря.

Що приховано всередині Ocean Bloom

У центрі системи — аквапоніка. Риба живе у спеціальних резервуарах, а її природні відходи насичують воду поживними речовинами. Ця вода циркулює до теплиць, де рослини ростуть без ґрунту, отримуючи все необхідне природним шляхом.

Жодних хімічних добрив, пестицидів чи агресивних добавок — лише замкнений екологічний цикл.

Енергію теплиця отримує від сонячних панелей та вітрогенераторів, розміщених на конструкції. Вони повністю покривають потреби комплексу — від освітлення до роботи насосів і систем контролю.

Окремий модуль займається опрісненням морської води, перетворюючи її на прісну для зрошення рослин. Таким чином, Ocean Bloom не залежить від наземних водних ресурсів.

Результати, які перевертають уявлення про аграрку

Перші випробування показали вражаючі цифри:

  • Урожайність у 5 разів вища, ніж у традиційних теплицях на суші

  • Нульові викиди CO₂

  • Мінімальні відходи та повністю замкнений цикл виробництва

Більше того, система обладнана кільцем біореакторів з водоростями, які активно поглинають вуглекислий газ. Це не лише зменшує вуглецевий слід, а й допомагає боротися з кислотністю океану — однією з головних екологічних загроз XXI століття.

Чому це важливо для світу

У Норвегії вже заявили: технологію планують масштабувати для островів, прибережних регіонів і країн, що потерпають від підняття рівня моря. Плавучі ферми можуть стати рятівним колом для територій, де традиційне землеробство стає неможливим.

Експерти зазначають: Ocean Bloom — це не просто теплиця, а нова модель продовольчої безпеки, яка поєднує екологію, енергетику та харчування.

Майбутнє їжі — на воді

Поки одні країни лише говорять про “зелену трансформацію”, Норвегія вже спустила її на воду. Плавучі ферми можуть стати відповіддю на глобальний голод, кліматичні зміни та енергетичну кризу.

Читайте також в "Коментарях", що Норвегія відмовилася від членства Ради миру Трампа.



