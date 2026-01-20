logo

Будущее уже наступило: Норвегия запустила плавучую теплицу, одновременно выращивающую еду, рыбу и производящую энергию
Будущее уже наступило: Норвегия запустила плавучую теплицу, одновременно выращивающую еду, рыбу и производящую энергию

Инженеры показали "живой остров", работающий без грунта, топлива и вредных выбросов - результат шокировал даже скептиков.

20 января 2026, 19:08
Автор:
Проніна Анна

В прибрежных водах у норвежского Бергена появился объект, который уже называют прорывом века . Инженеры запустили круглую плавучую теплицу под названием Ocean Bloom – автономный остров, способный одновременно выращивать овощи, разводить рыбу и производить чистую энергию . Об этом сообщает "IMDB".

Будущее уже наступило: Норвегия запустила плавучую теплицу, одновременно выращивающую еду, рыбу и производящую энергию

Еда, рыба и свет из океана: Норвегия создала технологию, которая может изменить мир

Проект смотрится как футуристическая конструкция из грядущего, но он уже работает в настоящих критериях Северного моря.

Что скрыто внутри Ocean Bloom

В центре системы — аквапоника . Рыба обитает в специальных резервуарах, а ее природные отходы насыщают воду питательными веществами. Эта вода циркулирует до теплиц, где растения растут без грунта , получая все необходимое естественным путем.

Никаких химических удобрений, пестицидов или агрессивных добавок только замкнутый экологический цикл.

Энергию теплица получает от солнечных панелей и ветрогенераторов , размещенных на конструкции. Они полностью покрывают потребности комплекса – от освещения до работы насосов и систем контроля.

Отдельный модуль занимается опреснением морской воды , превращая ее в пресную для орошения растений. Таким макаром, Ocean Bloom не находится в зависимости от наземных аква ресурсов.

Результаты, переворачивающие представление об аграрке

Первые испытания показали впечатляющие цифры:

  • Урожайность в 5 раз выше , чем в традиционных теплицах на суше

  • Нулевые выбросы CO₂

  • Минимальные отходы и полностью замкнутый цикл производства

Более того, система оборудована кольцом биореакторов с водорослями , активно поглощающими углекислый газ . Это не только уменьшает углеродный след, но помогает бороться с кислотностью океана — одной из главных экологических угроз XXI века.

Почему это важно для мира

В Норвегии уже заявили: технологию планируют масштабировать для островов, прибрежных регионов и стран, страдающих поднятием уровня моря . Плавающие фермы могут стать спасительным кругом для территорий, где традиционное земледелие становится невозможным.

Эксперты отмечают: Ocean Bloom – это не просто теплица, а новая модель продовольственной безопасности , сочетающая экологию, энергетику и питание.

Будущее еды — на воде

Пока одни страны только говорят о "зеленой трансформации", Норвегия уже спустила ее на воду . Плавающие фермы могут стать ответом на глобальный голод, климатические изменения и энергетический кризис.

