Збалансоване харчування для улюбленців: міфи про сухий корм

Собаки й коти — наші найвідданіші друзі, а їхнє здоров’я напряму залежить від правильного харчування. Багато власників досі сумніваються, що краще: натуральна їжа чи сухий корм. Навколо цього питання виникло чимало міфів — давайте розберемося з головними.

Сухий корм для собак і котів

Міф 1. Сухий корм — це дорого

Насправді повноцінний раціон із “натуралки” обійдеться дорожче. Щоб тварина отримувала всі поживні речовини, потрібно регулярно купувати м’ясо, овочі, вітаміни та мінерали. Сухий корм уже містить збалансований набір білків, жирів і мікроелементів, тому витрати в результаті менші.

Міф 2. Сухий корм шкодить здоров’ю



Якщо корм підібраний правильно, він абсолютно безпечний. Проблеми виникають лише тоді, коли господарі дають корм разом із “їжею зі столу” або перевищують добову норму. На кожному пакуванні вказано рекомендовану кількість — важливо її дотримуватися.

Міф 3. Найкраще чергувати сухий корм і натуральну їжу

Це помилка. Таке змішування порушує кислотність і процес травлення, що може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Перехід на сухий корм має бути поступовим — протягом 5–7 днів із плавним збільшенням частки нового раціону.

Міф 4. На сухому кормі тварина довго не проживе

Сучасні корми містять усе необхідне для здоров’я, активності та довголіття. Єдина умова — постійний доступ до свіжої води.

Підсумок: сухий корм — це не “компроміс”, а зручний, збалансований і безпечний варіант харчування для вашого улюбленця.



