Сбалансированное питание для любимцев: мифы о сухом корме

Собаки и кошки — наши самые преданные друзья, а их здоровье напрямую зависит от правильного питания. Многие владельцы до сих пор сомневаются, что лучше: натуральная еда или сухой корм. Вокруг этого вопроса возникло немало мифов – давайте разберемся с главными.

Сухой корм для собак и котов

Миф 1. Сухой корм – это дорого.

На самом деле, полноценный рацион с натуралки обойдется дороже. Чтобы животное получало все питательные вещества, нужно регулярно покупать мясо, овощи, витамины и минералы. Сухой корм уже содержит сбалансированный набор белков, жиров и микроэлементов, поэтому затраты меньше.

Миф 2. Сухой корм вредит здоровью



Если корм подобран правильно, то он абсолютно безопасен. Проблемы возникают только тогда, когда хозяева дают корм вместе с едой со стола или превышают суточную норму. На каждой упаковке указано рекомендованное количество — важно ее соблюдать.

Миф 3. Лучше всего чередовать сухой корм и натуральную пищу.

Это ошибка. Такое смешивание нарушает кислотность и пищеварительный процесс, что может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Переход на сухой корм должен быть постепенным – в течение 5–7 дней с плавным увеличением доли нового рациона.

Миф 4. На сухом корме животное долго не проживет

Современные корма содержат все, что необходимо для здоровья, активности и долголетия. Единственное условие – постоянный доступ к свежей воде.

Итог: сухой корм – это не компромисс, а удобный, сбалансированный и безопасный вариант питания для вашего любимца.



