logo_ukra

BTC/USD

76586

ETH/USD

2300.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Як виглядає найстаріший кролик планети: скільки йому років (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Як виглядає найстаріший кролик планети: скільки йому років (ФОТО)

У Британії кролика Гербі визнали найстарішим живим кроликом планети.

29 квітня 2026, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Великій Британії офіційно зафіксували нового рекордсмена довголіття серед домашніх тварин. Кролика на ім’я Гербі визнали найстарішим живим кроликом у світі. Його вік на момент підтвердження рекорду становив 15 років і 82 дні.

Як виглядає найстаріший кролик планети: скільки йому років (ФОТО)

Найстаріший кролик у світі. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Досягнення підтвердила Книга рекордів Гіннеса після перевірки документів у листопаді 2025 року. Гербі живе у графстві Суррей у родині Річарда та Мелісси Дангем.

Гербі належить до породи левоголовий кролик. Зазвичай представники цієї породи живуть від семи до десяти років, тож рекордсмен фактично перевищив середню тривалість життя майже вдвічі.

Найстаріший кролик у світі. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Найстаріший кролик у світі. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Господарі згадують, що взяли його ще зовсім маленьким, у віці восьми тижнів. Спочатку він мав стати другом для їхньої іншої кролиці Флопсі. 

"Флопсі його обожнювала, вони швидко здружилися й були віддані одне одному протягом 10 років", — розповіла Мелісса.

За її словами, Гербі завжди мав сильний характер і любив ігри. Однією з його улюблених розваг у молодості були своєрідні перегони з господарем: кролик тікав, зупинявся і чекав, поки його наздоженуть. Зараз Гербі любить сидіти поруч із власниками на дивані, а також грітися на сонці в саду.

Кролик Гербі. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Кролик Гербі. Фото: Книга рекордів Гіннеса

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українець встановив світовий рекорд з тату у вигляді кісток. На його тілі виявилося понад 230 татуювань кісток.

Також "Коментарі" писали, що Іспанія страждає від гібридних кроликів, які знищують урожай зернових та завдають величезні збитки фермерам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.guinnessworldrecords.com/news/2026/4/lucky-rabbit-herbie-becomes-oldest-of-his-species-after-doubling-life-expectancy
Теги:

Новини

Всі новини