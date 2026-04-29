Как выглядит самый старый кролик планеты: сколько ему лет (ФОТО)

В Великобритании официально зафиксировали нового рекордсмена долголетия среди домашних животных. Кролика по имени Герби признали самым старым живым кроликом в мире. Его возраст на момент подтверждения рекорда составлял 15 лет и 82 дня.

Самый старый кролик в мире. Фото: Книга рекордов Гиннеса

Достижение подтвердила Книга рекордов Гиннесса после проверки документов в ноябре 2025 года. Герби живет в графстве Суррей в семье Ричарда и Мелиссы Дангем.

Герби принадлежит к породе львиный кролик. Обычно представители этой породы живут от семи до десяти лет, поэтому рекордсмен фактически превысил среднюю продолжительность жизни почти вдвое.

Хозяева вспоминают, что взяли его еще совсем маленьким, в возрасте восьми недель. Сначала он должен был стать другом для их другой крольчихи Флопси.

"Флопси его обожала, они быстро сдружились и были отданы друг другу в течение 10 лет", – рассказала Мелисса.

По ее словам, Герби всегда носил сильный характер и любил игры. Одним из его любимых развлечений в молодости была своеобразная гонка с хозяином: кролик убегал, останавливался и ждал, пока его догонят. Сейчас Герби любит сидеть рядом с владельцами на диване, а также согреваться на солнце в саду.

Кролик Герби. Фото: Книга рекордов Гиннеса

