Великі собаки живуть менше за маленьких: вчені знайшли несподівану причину

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Сергій Кречмаровський
Великі собаки зазвичай живуть менше за маленьких, хоча серед інших ссавців більші розміри нерідко пов'язані з довшим життям. Нове дослідження допомогло пояснити цю особливість: важливу роль можуть відігравати генетичні механізми, які з віком втрачають контроль над певними ділянками ДНК.
Великі собаки живуть менше за маленьких: науковці пояснили, чому вони старіють швидше. Фото: Pixabay
Команда біологів проаналізувала генетичні дані 864 собак із проєкту Dog Aging Project. Науковці досліджували метилювання ДНК — процес, який впливає на активність генів і допомагає регулювати роботу геному. Зміни цього механізму також використовують як один із показників старіння.
Дослідники звернули увагу на так звані "стрибаючі гени" LINE1. Ці генетичні елементи здатні копіюватися та переміщуватися в різні ділянки геному. Коли контроль над ними слабшає, вони можуть сприяти пошкодженню ДНК, генетичній нестабільності та розвитку захворювань, зокрема раку.
З віком метилювання ділянок ДНК, пов'язаних із LINE1, знижується. Проте у великих собак цей процес відбувається швидше. За результатами дослідження, вони в середньому втрачали на 35% більше метилювання LINE1, ніж маленькі собаки.
Науковці поки не довели, що саме активність LINE1 безпосередньо спричиняє прискорене старіння. Однак результати вказують на можливий механізм, який пояснює різницю в тривалості життя між породами.
Подальше вивчення цих генетичних процесів може допомогти краще зрозуміти старіння не лише собак, а й людей. Дослідники сподіваються, що в майбутньому це відкриття допоможе знайти нові способи підтримувати здоров'я в літньому віці.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що собаки-суперсолдати стануть реальністю: у США створюють генетично модифікованих псів для армії