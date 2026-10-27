Великі собаки живуть менше за маленьких: вчені знайшли несподівану причину

Великі собаки зазвичай живуть менше за маленьких, хоча серед інших ссавців більші розміри нерідко пов'язані з довшим життям. Нове дослідження допомогло пояснити цю особливість: важливу роль можуть відігравати генетичні механізми, які з віком втрачають контроль над певними ділянками ДНК.

Великі собаки живуть менше за маленьких: науковці пояснили, чому вони старіють швидше. Фото: Pixabay

Команда біологів проаналізувала генетичні дані 864 собак із проєкту Dog Aging Project. Науковці досліджували метилювання ДНК — процес, який впливає на активність генів і допомагає регулювати роботу геному. Зміни цього механізму також використовують як один із показників старіння.

Що відбувається з ДНК великих собак

Дослідники звернули увагу на так звані "стрибаючі гени" LINE1. Ці генетичні елементи здатні копіюватися та переміщуватися в різні ділянки геному. Коли контроль над ними слабшає, вони можуть сприяти пошкодженню ДНК, генетичній нестабільності та розвитку захворювань, зокрема раку.

З віком метилювання ділянок ДНК, пов'язаних із LINE1, знижується. Проте у великих собак цей процес відбувається швидше. За результатами дослідження, вони в середньому втрачали на 35% більше метилювання LINE1, ніж маленькі собаки.

Чи допоможе відкриття продовжити життя

Науковці поки не довели, що саме активність LINE1 безпосередньо спричиняє прискорене старіння. Однак результати вказують на можливий механізм, який пояснює різницю в тривалості життя між породами.

Подальше вивчення цих генетичних процесів може допомогти краще зрозуміти старіння не лише собак, а й людей. Дослідники сподіваються, що в майбутньому це відкриття допоможе знайти нові способи підтримувати здоров'я в літньому віці.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що собаки-суперсолдати стануть реальністю: у США створюють генетично модифікованих псів для армії