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Большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданную причину

Исследование ДНК сотен собак помогло ученым объяснить, почему крупные породы имеют более короткую продолжительность жизни.

27 октября 2026, 12:33
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Сергій Кречмаровський

Большие собаки обычно живут меньше маленьких, хотя среди других млекопитающих большие размеры нередко связаны с более долгой жизнью. Новое исследование помогло объяснить эту особенность: важную роль могут играть генетические механизмы, которые с возрастом теряют контроль над определенными участками ДНК.

Большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданную причину

Крупные собаки живут меньше маленьких: ученые объяснили, почему они стареют быстрее. Фото: Pixabay

Команда биологов проанализировала генетические данные 864 собак из проекта Dog Aging Project. Ученые исследовали метилирование ДНК — процесс, который влияет на активность генов и помогает регулировать работу генома. Изменения этого механизма также используют в качестве одного из показателей старения.

Что происходит с ДНК больших собак

Исследователи обратили внимание на так называемые "прыгающие гены" LINE1. Эти генетические элементы способны копироваться и перемещаться в разные участки генома. Когда контроль над ними ослабевает, они могут способствовать повреждению ДНК, генетической нестабильности и развитию заболеваний, в том числе рака.

С возрастом метилирование участков ДНК, связанных с LINE1, снижается. Однако у больших собак этот процесс происходит быстрее. Согласно результатам исследования, они в среднем теряли на 35% больше метилирования LINE1, чем маленькие собаки.

Поможет ли открытие продлить жизнь

Ученые пока не доказали, что именно активность LINE1 непосредственно вызывает ускоренное старение. Однако результаты указывают на возможный механизм, который объясняет разницу в продолжительности жизни между породами.

Дальнейшее изучение этих генетических процессов может помочь лучше понять старение не только собак, но и людей. Исследователи надеются, что в будущем это открытие поможет найти новые способы поддержания здоровья в пожилом возрасте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что собаки-суперсолдаты станут реальностью: в США создают генетически модифицированных псов для армии



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Источник: https://www.popsci.com/science/why-large-dogs-die-younger/
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