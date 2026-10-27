Большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданную причину

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Сергій Кречмаровський
Большие собаки обычно живут меньше маленьких, хотя среди других млекопитающих большие размеры нередко связаны с более долгой жизнью. Новое исследование помогло объяснить эту особенность: важную роль могут играть генетические механизмы, которые с возрастом теряют контроль над определенными участками ДНК.
Крупные собаки живут меньше маленьких: ученые объяснили, почему они стареют быстрее. Фото: Pixabay
Команда биологов проанализировала генетические данные 864 собак из проекта Dog Aging Project. Ученые исследовали метилирование ДНК — процесс, который влияет на активность генов и помогает регулировать работу генома. Изменения этого механизма также используют в качестве одного из показателей старения.
Исследователи обратили внимание на так называемые "прыгающие гены" LINE1. Эти генетические элементы способны копироваться и перемещаться в разные участки генома. Когда контроль над ними ослабевает, они могут способствовать повреждению ДНК, генетической нестабильности и развитию заболеваний, в том числе рака.
С возрастом метилирование участков ДНК, связанных с LINE1, снижается. Однако у больших собак этот процесс происходит быстрее. Согласно результатам исследования, они в среднем теряли на 35% больше метилирования LINE1, чем маленькие собаки.
Ученые пока не доказали, что именно активность LINE1 непосредственно вызывает ускоренное старение. Однако результаты указывают на возможный механизм, который объясняет разницу в продолжительности жизни между породами.
Дальнейшее изучение этих генетических процессов может помочь лучше понять старение не только собак, но и людей. Исследователи надеются, что в будущем это открытие поможет найти новые способы поддержания здоровья в пожилом возрасте.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что собаки-суперсолдаты станут реальностью: в США создают генетически модифицированных псов для армии