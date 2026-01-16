Не залишати на морозі: в Україні можуть дозволити заходити з тваринами в магазини та кав’ярні

В Україні можуть кардинально змінити правила перебування з тваринами у громадських місцях. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства пообіцяло розпочати роботу над оновленням норм, які досі забороняють вхід із тваринами до магазинів, кав’ярень та інших закладів у багатьох містах.

Тварини на морозі — питання життя і смерті: Мінекономіки пообіцяло змінити правила доступу з улюбленцями

Про це повідомляє UAnimals, які ініціювали звернення до уряду та міських голів 15 українських міст. Причина — критична. У період сильних морозів, обстрілів і тривалих відключень світла заборона на вхід із тваринами фактично означає для них ризик переохолодження або загибелі. Для багатьох людей можливість зайти в приміщення разом із собакою чи котом — це питання безпеки, а не комфорту.

Активісти наголошують: нинішні правила є застарілими, фрагментарними та часто трактуються на місцях довільно. В умовах війни вони не враховують реальних ризиків — ні для людей, ні для тварин. Саме тому UAnimals закликали центральну владу втрутитися і змінити підхід на національному рівні.

Ініціативу підтримали великі українські бізнеси, зокрема мережі "Аврора Мультимаркет", "Сільпо", "Епіцентр К", UPG, "Рукавичка" та інші. Це демонструє: бізнес готовий до цивілізованих і гуманних правил, а проблема — не в тваринах, а в застарілому регулюванні.

Під час особистої розмови з представниками UAnimals міністр Олексій Соболев запевнив, що відомство починає роботу над змінами. Громадська організація зі свого боку готова надати юридичну експертизу, аби процес не затягувався.

Наразі конкретних рішень ще немає, але сам факт реакції міністерства свідчить про можливі зрушення. Громадськість уважно стежитиме за подальшими кроками.

У UAnimals наголошують: тварини не повинні гинути ні від холоду, ні від людської байдужості. І держава має це врахувати не на словах, а в правилах.

