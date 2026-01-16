Не оставлять на морозе: в Украине могут разрешить заходить с животными в магазины и кофейни

В Украине могут кардинально изменить правила обитания с животными в общественных местах. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства пообещало начать работу по обновлению норм, которые до сих пор запрещают вход с животными в магазины, кафе и другие заведения во многих городах.

Животные на морозе - вопросы жизни и смерти: Минэкономики пообещало изменить правила доступа с любимцами

Об этом сообщает UAnimals, которые инициировали обращение к правительству и городским головам 15 украинских городов. Причина – критическая. В период сильных морозов, обстрелов и длительных отключений света, запрет на вход с животными фактически означает для них риск переохлаждения или гибели. Для многих людей возможность зайти в помещение вместе с собакой или котом – это вопрос безопасности, а не комфорта.

Активисты подчеркивают: нынешние правила устаревшие, фрагментарные и часто трактуются на местах произвольно. В условиях войны они не учитывают реальные риски — ни для людей, ни для животных. Именно поэтому UAnimals призвали центральные власти вмешаться и изменить подход на национальном уровне.

Инициативу поддержали крупные украинские бизнесы, в частности сети "Аврора Мультимаркет" , "Сильпо" , "Эпицентр К" , UPG , "Перчатка" и другие. Это демонстрирует: бизнес готов к цивилизованным и гуманным правилам, а проблема не в животных, а в устаревшем регулировании.

Во время личного разговора с представителями UAnimals министр Алексей Соболев заверил, что ведомство начинает работу над переменами. Общественная организация со своей стороны готова предоставить юридическую экспертизу, чтобы процесс не затягивался.

Пока конкретных решений еще нет, но сам факт реакции министерства свидетельствует о возможных сдвигах. Общественность будет внимательно следить за дальнейшими шагами.

В UAnimals отмечают: животные не должны погибать ни от холода, ни от человеческого безразличия. И государство это должно учесть не на словах, а в правилах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты можно класть в кормушки птицам.