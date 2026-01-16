Львівська міська рада запроваджує ініціативу з порятунку безпритульних тварин від сильних морозів. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Навіть кілька годин у теплі можуть врятувати життя»: Андрій Москаленко закликав львів'ян зігріти чотирилапих

За словами посадовця, через різке похолодання тварини на вулицях опинилися під загрозою. "Наступна доба обіцяє бути холодною, і це складно для всіх, але особливо для тварин на вулиці. Давайте разом подбаємо про них. Котикам і песикам на вулиці зараз дуже важко — самі вони не зможуть впоратися з холодом", — зазначив Москаленко.

Де тварини зможуть зігрітися

У мерії ухвалили рішення, що "у всі адміністративні будівлі Львівської міської ради та підпорядкованих установ будуть впускати котиків і песиків, щоб вони могли зігрітися". Андрій Москаленко жартома додав, що кіт Левчик, головний пухнастий мешканець Ратуші, особисто "підтвердив" важливість цього питання для безпеки і тепла тварин.

Контроль та заклик до бізнесу

Міська влада просить мешканців бути пильними: якщо ви помітили, що не усюди дотримуються цього правила, просимо повідомляти на "Гарячу лінію міста" за телефоном — 1580.

Окремий заклик пролунав і до приватного сектору:

"Звертаємося до усіх компаній, установ і закладів у Львові: якщо є можливість — відкрийте двері для чотирилапих у морозні дні. Навіть кілька годин у теплі можуть врятувати життя. Людяність — це те, що робить місто справді теплим!", — додав заступник мера.

У Львівській міській раді також висловили вдячність зоозахисній організації UAnimals за ініціативу та всім містянам, які долучаються до допомоги тваринам.

