Львовский городской совет вводит инициативу по спасению бездомных животных от сильных морозов. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

«Даже несколько часов в тепле могут спасти жизнь»: Андрей Москаленко призвал львовян согреть четвероногих

По словам чиновника, из-за резкого похолодания животные на улицах оказались под угрозой. "Следующие сутки обещают быть холодными, и это сложно для всех, но особенно для животных на улице. Давайте вместе позаботимся о них. Котикам и песикам на улице сейчас очень тяжело – сами они не смогут справиться с холодом", – отметил Москаленко.

Где животные смогут согреться

В мэрии приняли решение, что "во все административные здания Львовского городского совета и подчиненных учреждений будут впускать котиков и собачек, чтобы они могли согреться". Андрей Москаленко в шутку добавил, что кот Левчик, главный пушистый житель Ратуши, лично "подтвердил" важность этого вопроса для безопасности и тепла животных.

Контроль и призыв к бизнесу

Городские власти просят жителей быть бдительными: если вы заметили, что не везде придерживаются этого правила, просим сообщать на "Горячую линию города" по телефону – 1580.

Отдельный призыв раздался и в частный сектор:

"Обращаемся ко всем компаниям, учреждениям и заведениям во Львове: если есть возможность — откройте двери для четвероногих в морозные дни. Даже несколько часов в тепле могут спасти жизнь. Человечество – это то, что делает город действительно теплым!", – добавил заместитель мэра.

Во Львовском городском совете также выразили благодарность зоозащитной организации UAnimals за инициативу и всем горожанам, которые приобщаются к помощи животных.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре в одном из супермаркетов АТБ произошел конфликт между местной жительницей и охранником заведения. У входа в магазин от холода грелась собака. Люди постелили ей коврик, дали воду и еду. Животное никому не мешало.



