Кінологічна спілка України (КСУ) у відповіді на журналістський запит портал "Коментарі" надала офіційні дані щодо реєстрації, імпорту та експорту породистих собак за підсумками 2025 року. Згідно зі статистикою, лідером симпатій серед українців залишаються мініатюрні породи.

Кінологічні тренди 2025: які породи собак українці найчастіше купували, ввозили та експортували

Топ-10 найпопулярніших порід в Україні

За кількістю зареєстрованих цуценят у 2025 році першу сходинку посів німецький шпіц (померанець). Загалом рейтинг виглядає так:

Німецький шпіц (померанець);

Пудель той;

Вельш коргі пемброк;

Чихуахуа;

Німецька вівчарка;

Лабрадор ретривер;

Золотистий ретривер;

Мініатюрний шнауцер (цвергшнауцер);

Італійський кане корсо;

Італійський хорт (левретка).

Фахівці КСУ зазначають, що чіткий розподіл за регіонами наразі встановити неможливо: "Значна частина членів КСУ через війну тимчасово проживає за межами України або має статус внутрішньо переміщених осіб, при цьому залишаючись на обліку в своїх клубах".

Імпорт: звідки та кого привозять

У 2025 році до України найчастіше імпортували американських буллі, німецьких вівчарок, той-пуделів, чихуахуа та лабрадорів. Географія ввозу зосереджена на європейських країнах: "Найчастіше імпорт здійснювався з таких країн: Польща, Італія, Німеччина".

Українські собаки за кордоном: статистика експорту

Собаки українського розведення продовжують користуватися попитом у світі. Найчастіше експортні родоводи оформлювалися для той-пуделів, німецьких шпіців, золотистих ретриверів, вельш коргі пемброків та біверів. "Основні країни призначення експорту собак українського розведення: Сполучені Штати Америки, Польща, Німеччина", — повідомили в Кінологічній спілці України.