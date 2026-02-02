Кинологический союз Украины (КСУ) в ответе на журналистский запрос портал "Комментарии" предоставил официальные данные по регистрации, импорту и экспорту породистых собак по итогам 2025 года. Согласно статистике, лидером симпатий среди украинцев остаются миниатюрные породы.

Кинологические тренды 2025: какие породы собак украинцы чаще всего покупали, ввозили и экспортировали

Топ-10 самых популярных пород в Украине

По количеству зарегистрированных щенков в 2025 году первую строчку занял немецкий шпиц (померанец). В общем, рейтинг выглядит так:

Немецкий шпиц (померанец);

Пудель той;

Вельш корги пемброк;

Чихуахуа;

Немецкая овчарка;

Лабрадор ретривер;

Золотистый ретривер;

Миниатюрный шнауцер (цвергшнауцер);

Итальянский кане корсо;

Итальянская борзая (левретка).

Специалисты КСУ отмечают, что четкое распределение по регионам установить невозможно: "Значительная часть членов КСУ из-за войны временно проживает за пределами Украины или имеет статус внутренне перемещенных лиц, при этом оставаясь на учете в своих клубах".

Импорт: откуда и кого привозят

В 2025 году в Украину чаще всего импортировали американских булли, немецких овчарок, той-пуделей, чихуахуа и лабрадоров. География ввоза сосредоточена на европейских странах: "Чаще импорт осуществлялся из таких стран: Польша, Италия, Германия".

Украинские собаки за границей: статистика экспорта

Собаки украинского разведения продолжают пользоваться спросом в мире. Чаще экспортные родословные оформлялись для пуделей, немецких шпицев, золотистых ретриверов, корги пемброков и биверов. "Основные страны назначения экспорта собак украинского разведения: Соединенные Штаты Америки, Польша, Германия", — сообщили в Кинологическом союзе Украины.