Недилько Ксения
Кинологический союз Украины (КСУ) в ответе на журналистский запрос портал "Комментарии" предоставил официальные данные по регистрации, импорту и экспорту породистых собак по итогам 2025 года. Согласно статистике, лидером симпатий среди украинцев остаются миниатюрные породы.
Кинологические тренды 2025: какие породы собак украинцы чаще всего покупали, ввозили и экспортировали
Топ-10 самых популярных пород в Украине
По количеству зарегистрированных щенков в 2025 году первую строчку занял немецкий шпиц (померанец). В общем, рейтинг выглядит так:
Немецкий шпиц (померанец);
Пудель той;
Вельш корги пемброк;
Чихуахуа;
Немецкая овчарка;
Лабрадор ретривер;
Золотистый ретривер;
Миниатюрный шнауцер (цвергшнауцер);
Итальянский кане корсо;
Итальянская борзая (левретка).
Специалисты КСУ отмечают, что четкое распределение по регионам установить невозможно: "Значительная часть членов КСУ из-за войны временно проживает за пределами Украины или имеет статус внутренне перемещенных лиц, при этом оставаясь на учете в своих клубах".
Импорт: откуда и кого привозят
В 2025 году в Украину чаще всего импортировали американских булли, немецких овчарок, той-пуделей, чихуахуа и лабрадоров. География ввоза сосредоточена на европейских странах: "Чаще импорт осуществлялся из таких стран: Польша, Италия, Германия".
Украинские собаки за границей: статистика экспорта
Собаки украинского разведения продолжают пользоваться спросом в мире. Чаще экспортные родословные оформлялись для пуделей, немецких шпицев, золотистых ретриверов, корги пемброков и биверов. "Основные страны назначения экспорта собак украинского разведения: Соединенные Штаты Америки, Польша, Германия", — сообщили в Кинологическом союзе Украины.