Ці ознаки вказують на депресію у собак: що потрібно робити

Зміна пори року може вплинути не тільки на людей, а й на тварин. Так, собаки восени можуть відчувати депресію через зменшення світлового дня, погіршення погодних умов, зменшення тривалості прогулянок.

Собака. Ілюстративне фото

Важливо усвідомлювати ці фактори та розпізнавати симптоми депресії, щоб власники могли надати допомогу своїм улюбленцям, пише видання Express. Про депресію свідчить, якщо собака:

не цікавиться прогулянками

їсть більше або менше, ніж зазвичай

більше спить

проявляє менший інтерес до гри, іграшок чи взаємодії

ховається або виглядає замкнутою

надмірно облизується або жує

скиглить або видає інші нетипові звуки.

Від сезонних змін через коротший світловий день найбільше страждають робочі собаки, такі як бордер-колі та німецькі вівчарки. Також депресія через зміни погоди може вплинути на настрій мисливських собак, таких як пойнтери та сетери.

“Навіть коргі, які, попри свої короткі лапи, мають напрочуд високий рівень енергії та потребують більше, ніж просто коротка прогулянка”, — пише видання.

Щоб підтримати собаку власникам радять:

Дотримуватися розпорядку дня – незалежно від погоди, потрібно забезпечити якомога більшу послідовність прийомів їжі, прогулянок та інших регулярних занять собаки.

Продовжувати щоденні прогулянки на свіжому повітрі, щоб покращити настрій собаки.

Більше ігор у приміщенні — іграшки-головоломки та ігри із запахами – чудовий спосіб розумово стимулювати собаку, якщо немає можливості частіше виходити на вулицю.

Соціальна взаємодія – частіше проводьте час з собакою.

“Дотримання вашого звичайного щоденного розпорядку та заохочення до гри життєво важливі для здоров’я собаки. Якщо ви помітили будь-які постійні симптоми депресії у вашої собаки, що тривають два тижні або довше, запишіться на прийом до ветеринара”, — порадив експерт з поведінки собак Нік Джонс.

