Эти признаки указывают на депрессию у собак: что нужно делать

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Смена времени года может повлиять не только на людей, но и на животных. Так, собаки осенью могут испытывать депрессию из-за уменьшения светового дня, ухудшения погодных условий, уменьшения продолжительности прогулок.
Собака. Иллюстративное фото
Важно понимать эти факторы и распознавать симптомы депрессии, чтобы владельцы могли оказать помощь своим любимцам, пишет издание Express. О депрессии свидетельствует, если собака:
не интересуется прогулками
ест больше или меньше, чем обычно
больше спит
проявляет меньший интерес к игре, игрушкам или взаимодействию
прячется или выглядит замкнутой
чрезмерно облизывается или жует
скулит или издает другие нетипичные звуки.
От сезонных изменений из-за более короткого светового дня больше всего страдают рабочие собаки, такие как бордер-колли и немецкие овчарки. Также депрессия из-за изменения погоды может повлиять на настроение охотничьих собак, таких как пойнтеры и сеттеры.
Чтобы поддержать собаку владельцам советуют:
Соблюдать распорядок дня – независимо от погоды, нужно обеспечить как можно большую последовательность приемов пищи, прогулок и других регулярных занятий собаки.
Продолжайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, чтобы улучшить настроение собаки.
Больше игр в помещении – игрушки-головоломки и игры с запахами – отличный способ умственно стимулировать собаку, если нет возможности чаще выходить на улицу.
Социальное взаимодействие – чаще проводите время с собакой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кому из знаков Зодиака не стоит заводить собак.