Главная Новости Общество Питомцы Эти признаки указывают на депрессию у собак: что нужно делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти признаки указывают на депрессию у собак: что нужно делать

Почему собаки осенью могут впадать в депрессию: причины и признаки

24 ноября 2025, 12:18
Автор:
Кречмаровская Наталия

Смена времени года может повлиять не только на людей, но и на животных. Так, собаки осенью могут испытывать депрессию из-за уменьшения светового дня, ухудшения погодных условий, уменьшения продолжительности прогулок.

Эти признаки указывают на депрессию у собак: что нужно делать

Собака. Иллюстративное фото

Важно понимать эти факторы и распознавать симптомы депрессии, чтобы владельцы могли оказать помощь своим любимцам, пишет издание Express. О депрессии свидетельствует, если собака:

  • не интересуется прогулками

  • ест больше или меньше, чем обычно

  • больше спит

  • проявляет меньший интерес к игре, игрушкам или взаимодействию

  • прячется или выглядит замкнутой

  • чрезмерно облизывается или жует

  • скулит или издает другие нетипичные звуки.

От сезонных изменений из-за более короткого светового дня больше всего страдают рабочие собаки, такие как бордер-колли и немецкие овчарки. Также депрессия из-за изменения погоды может повлиять на настроение охотничьих собак, таких как пойнтеры и сеттеры.

"Даже корги, которые, несмотря на свои короткие лапы, имеют удивительно высокий уровень энергии и требуют больше, чем просто короткая прогулка", — пишет издание.

Чтобы поддержать собаку владельцам советуют:

  • Соблюдать распорядок дня – независимо от погоды, нужно обеспечить как можно большую последовательность приемов пищи, прогулок и других регулярных занятий собаки.

  • Продолжайте ежедневные прогулки на свежем воздухе, чтобы улучшить настроение собаки.

  • Больше игр в помещении – игрушки-головоломки и игры с запахами – отличный способ умственно стимулировать собаку, если нет возможности чаще выходить на улицу.

  • Социальное взаимодействие – чаще проводите время с собакой.

"Соблюдение вашего обычного ежедневного распорядка и поощрение к игре жизненно важны для здоровья собаки. Если вы заметили любые постоянные симптомы депрессии у вашей собаки, продолжающиеся две недели или дольше, запишитесь на прием к ветеринару", — посоветовал эксперт по поведению собак Ник Джонс.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому из знаков Зодиака не стоит заводить собак.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/life/2136843/signs-your-dog-is-depressed-behaviourist
