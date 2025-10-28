Жінки не хочуть народжувати навіть у США: у яких найбільших країнах знизився рівень народжуваності

Рівень народжуваності у світі поступово знижується. Однак, якщо враховувати зміни, які сталися за 43 роки, то у деяких країнах народжуваність впала в рази.

Дитина. Ілюстративне фото

Так, 5 із 10 найбільших країн світу вже опустилися нижче рівня відтворення населення у 2,1 народження на жінку. Це стало поворотним моментом у глобальних демографічних тенденціях.

У Китаї у 2023 році народжуваність становила лише 1,0 народження на жінку. Це є найнижчим показником серед 10 найбільших країн. Таке зниження зумовлене соціальними, економічними та політичними змінами.

Нижче рівня відтворення населення протягом тривалого часу залишаються Сполучені Штати. До такої ситуації призвели зміни в освіті, роботі та способі життя, пізні шлюби, зростання вартості життя, зміни особистих пріоритетів. Сьогодні значна частина приросту населення США відбувається за рахунок імміграції, оскільки одних лише народжень більше не вистачає для підтримки чисельності населення країни.

Індонезія є четвертою за чисельністю населення країною у світі. Рівень народжуваності в Індонезії має довгострокову тенденцію до зниження. Станом на 2023 рік загальний коефіцієнт народжуваності становить 2,0, і, за прогнозами, до 2050 року він знизиться до 1,95. На зниження народжуваності в Індонезії вплинули кілька факторів, таких як зміни середнього віку першого шлюбу для жінок та зміни віку першої вагітності та пологів.

