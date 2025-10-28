Женщины не хотят рожать даже в США: в каких крупнейших странах снизился уровень рождаемости

Уровень рождаемости в мире постепенно снижается. Однако если учитывать изменения, произошедшие за 43 года, то в некоторых странах рождаемость упала в разы.

Так, 5 из 10 крупнейших стран мира уже опустились ниже уровня воспроизводства населения в 2,1 рождения на женщину. Это явилось поворотным моментом в глобальных демографических тенденциях.

В Китае в 2023 году рождаемость составляла всего 1,0 рождения на женщину. Это самый низкий показатель среди 10 крупнейших стран. Такое понижение обусловлено социальными, экономическими и политическими изменениями.

Ниже уровня воспроизводства населения в течение длительного времени остаются США. К такой ситуации привели изменения в образовании, работе и образе жизни, поздние браки, рост стоимости жизни, изменения личных приоритетов. Сегодня значительная часть прироста населения США происходит за счет иммиграции, поскольку одних рождений больше не хватает для поддержания численности населения страны.

Индонезия является четвёртой по численности населения страной в мире. Уровень рождаемости в Индонезии имеет долгосрочную тенденцию к понижению. По состоянию на 2023 год общий коэффициент рождаемости составляет 2,0 и, по прогнозам, к 2050 году он снизится до 1,95. На снижение рождаемости в Индонезии повлияли несколько факторов, таких как изменение среднего возраста первого брака для женщин и изменение возраста первой беременности и родов.

