Головна Новини Суспільство Міграція населення "Зараз Україна програє конкуренцію за людей", – Івашин
"Зараз Україна програє конкуренцію за людей", – Івашин

Координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин попереджає, що Україна втрачає до півмільйона людей, які виїжджають за кордон.

12 листопада 2025, 21:33
Автор:
Slava Kot

Україна щороку втрачає 400-500 тисяч громадян, які виїжджають за кордон. Через багаторічну економічну стагнацію та російську агресію українців стало майже вполовину менше у порівнянні з 1991 роком. Про це під час дискусії "Проблеми економічного розвитку України 2025-2030 та моделі адаптації до кадрового дефіциту" в Українському кризовому медіа-центрі заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин.

"Зараз Україна програє конкуренцію за людей", – Івашин

Олексій Івашин

До обговорення також долучилися професор економіки, ректор American University Kyiv Роман Шеремета, керівник аналітичного напряму АНТС Ілля Несходовський та доктор економічних наук, професор Костянтин Швабій.

"Демографія є вхідним фактором для економіки. Трансформація економічної моделі держави вже зараз має підсилити нашу конкурентність за людей. Бо Україна програє цю міждержавну конкуренцію. Наша демографічна ситуація зараз – це катастрофа. Якщо взяти за три з лишнім десятки років існування незалежної держави, то Україна втратила 20% території (через російську агресію) та майже половину населення. Загалом картина виглядає близькою до безнадійної", – заявив Івашин під час дискусії.

Івашин вважає, що демографічна ситуація може стати вироком як українській економіці, так і державі загалом. На його думку, уповільнення негативних демографічних тенденцій є питанням виживання України, не менш важливим, ніж оборона.

"Демографічні процеси дуже інерційні. І вирішити їх – це завдання на десятиліття. Японія вже шістдесят років втрачає населення, і поки вирішення цій ситуації немає. Саме тому для України зараз головне зупинити відтік населення. Всі економічні плани та стратегії мають починатися саме з вирішення демографічного питання", – підкреслив Івашин.




