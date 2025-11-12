"Зараз Україна програє конкуренцію за людей", – Івашин

Україна щороку втрачає 400-500 тисяч громадян, які виїжджають за кордон. Через багаторічну економічну стагнацію та російську агресію українців стало майже вполовину менше у порівнянні з 1991 роком. Про це під час дискусії "Проблеми економічного розвитку України 2025-2030 та моделі адаптації до кадрового дефіциту" в Українському кризовому медіа-центрі заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин.

Олексій Івашин

До обговорення також долучилися професор економіки, ректор American University Kyiv Роман Шеремета, керівник аналітичного напряму АНТС Ілля Несходовський та доктор економічних наук, професор Костянтин Швабій.

"Демографія є вхідним фактором для економіки. Трансформація економічної моделі держави вже зараз має підсилити нашу конкурентність за людей. Бо Україна програє цю міждержавну конкуренцію. Наша демографічна ситуація зараз – це катастрофа. Якщо взяти за три з лишнім десятки років існування незалежної держави, то Україна втратила 20% території (через російську агресію) та майже половину населення. Загалом картина виглядає близькою до безнадійної", – заявив Івашин під час дискусії.

Івашин вважає, що демографічна ситуація може стати вироком як українській економіці, так і державі загалом. На його думку, уповільнення негативних демографічних тенденцій є питанням виживання України, не менш важливим, ніж оборона.

"Демографічні процеси дуже інерційні. І вирішити їх – це завдання на десятиліття. Японія вже шістдесят років втрачає населення, і поки вирішення цій ситуації немає. Саме тому для України зараз головне зупинити відтік населення. Всі економічні плани та стратегії мають починатися саме з вирішення демографічного питання", – підкреслив Івашин.



