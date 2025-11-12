"Зараз Україна програє конкуренцію за людей", – Івашин

Рубрики
Україна щороку втрачає 400-500 тисяч громадян, які виїжджають за кордон. Через багаторічну економічну стагнацію та російську агресію українців стало майже вполовину менше у порівнянні з 1991 роком. Про це під час дискусії "Проблеми економічного розвитку України 2025-2030 та моделі адаптації до кадрового дефіциту" в Українському кризовому медіа-центрі заявив координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин.
Олексій Івашин
До обговорення також долучилися професор економіки, ректор American University Kyiv Роман Шеремета, керівник аналітичного напряму АНТС Ілля Несходовський та доктор економічних наук, професор Костянтин Швабій.
Івашин вважає, що демографічна ситуація може стати вироком як українській економіці, так і державі загалом. На його думку, уповільнення негативних демографічних тенденцій є питанням виживання України, не менш важливим, ніж оборона.