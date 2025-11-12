"Сейчас Украина проигрывает конкуренцию за людей", – Ивашин

Украина ежегодно теряет 400-500 тысяч граждан, выезжающих за границу. Из-за многолетней экономической стагнации и российской агрессии украинцев стало почти вполовину меньше по сравнению с 1991 годом. Об этом в ходе дискуссии "Проблемы экономического развития Украины 2025-2030 и модели адаптации к кадровому дефициту" в Украинском кризисном медиа-центре заявил координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин.

Алексей Ивашин

К обсуждению присоединились профессор экономики, ректор American University Kyiv Роман Шеремета, руководитель аналитического направления АНТС Илья Несходовский и доктор экономических наук, профессор Константин Швабий.

"Демография является входным фактором для экономики. Трансформация экономической модели государства уже должна усилить нашу конкурентность за людей. Потому что Украина проигрывает эту межгосударственную конкуренцию. Наша демографическая ситуация сейчас – это катастрофа. Если взять за три с лишним десятка лет существования независимого государства, то Украина потеряла 20% территории (из-за российской агрессии) и почти половину населения. В общем, картина выглядит близкой к безнадежной", – заявил Ивашин во время дискуссии.

Ивашин считает, что демографическая ситуация может стать приговором как украинской экономике, так и государству в целом. По его мнению, замедление негативных демографических тенденций является вопросом выживания Украины, не менее важным, чем оборона.

"Демографические процессы очень инерционны. И решить их – это задача на десятилетие. Япония уже шестьдесят лет теряет население, и пока решения этой ситуации нет. Именно поэтому для Украины сейчас главное остановить отток населения. Все экономические планы и стратегии должны начинаться именно с решения демографического вопроса", – подчеркнул Ивашин.



