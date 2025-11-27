Українська мова стала частиною шкільних програм у Польщі та Німеччині — через збільшення кількості українських учнів.

Українська мова отримує безпрецедентний статус у Європі. У школах Польщі та Німеччини її офіційно вводять як другу іноземну — і це вже не тимчасові гуртки чи волонтерські заняття, а повноцінні державні програми. Про це повідомляє Укрінформ.

Українську мову офіційно інтегрують у шкільні програми Польщі та Німеччини

Після початку повномасштабного вторгнення понад п’ять мільйонів українців залишаються за кордоном, і найбільші українські громади сформувалися саме в Польщі та Німеччині. Цей демографічний зсув змусив освітні системи країн перебудуватися — і відкрити двері українській мові.

У Польщі вже навчається близько 250 тисяч українських школярів, і попит на рідну мову став настільки великим, що у 2025 році Міносвіти країни ухвалило спеціальну навчальну програму. Вона створена за європейськими стандартами CEFR та дозволяє польським школам офіційно вводити українську як другу іноземну. Програму розробили так, щоб вона підходила і для українців, і для польських дітей, які хочуть опанувати українську з нуля. Уже сформовано базу викладачів — понад 100 вчителів, які мають відповідну кваліфікацію.

Аналогічний рух почався і в Німеччині. Першою українську як другу іноземну ввела земля Гессен — там працюють 20 шкіл, де предмет викладають системно. Берлін та Гамбург також готуються до запуску програми. Попит формують самі діти та їхні батьки: українських учнів у німецьких школах понад 226 тисяч, і для них збереження мови стає питанням ідентичності.

Окремо розвиваються білінгвальні українсько-німецькі школи. У Берліні вже працює унікальний навчальний заклад, який видає подвійні атестати — український і німецький, а частина предметів там викладається українською.

Експерти відзначають: українська перестає бути "мовою мігрантів" і перетворюється на повноцінний європейський освітній інструмент. Це важливий культурний злам — і водночас спосіб протидіяти російському впливу в регіоні.

