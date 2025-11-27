Украинский язык получает беспрецедентный статус в Европе. В школах Польши и Германии ее официально вводят как второй иностранный — это уже не временные кружки или волонтерские занятия, а полноценные государственные программы. Об этом сообщает Укринформ.

Украинский язык официально вводят в школы Польши и Германии как второй иностранный

После начала полномасштабного вторжения более пяти миллионов украинцев остаются за границей, и крупнейшие украинские общины сформировались именно в Польше и Германии. Это демографическое смещение заставило образовательные системы стран перестроиться и открыть двери на украинском языке.

В Польше уже учится около 250 тысяч украинских школьников и спрос на родной язык стал настолько большим, что в 2025 году Минобразования страны приняло специальную учебную программу. Она создана по европейским стандартам CEFR и позволяет польским школам официально вводить украинский как второй иностранный. Программу разработали так, чтобы она подходила и для украинцев, и для польских детей, которые хотят овладеть украинским с нуля. Уже сформирована база преподавателей — более 100 учителей, имеющих соответствующую квалификацию.

Аналогичное движение началось и в Германии. Первый украинский как второй иностранный ввела земля Гессен — там работают 20 школ, где предмет преподают системно. Берлин и Гамбург готовятся к запуску программы. Спрос формируют сами дети и их родители: украинских учащихся в немецких школах более 226 тысяч , и для них сохранение языка становится вопросом идентичности.

Отдельно развиваются билингвальные украино-немецкие школы. В Берлине уже работает уникальное учебное заведение, которое выдает двойные аттестаты — украинский и немецкий, а часть предметов там преподается на украинском.

Эксперты отмечают: украинский перестает быть "языком мигрантов" и превращается в полноценный европейский образовательный инструмент. Это важный культурный излом — и одновременно способ противодействовать российскому влиянию в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" сообщил , что угроза со стороны РФ не только не уменьшается, но даже увеличивается в разы. Поэтому Польша запускает пилотную программу всеобщей оборонной подготовки. Во время нее каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы. В следующем году Министерство планирует обучить около 400 000 человек в разных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы. Важно отметить, что эта оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев и теперь доступна каждому, кто хочет получить ключевые практические навыки для действий в чрезвычайных ситуациях. В следующем году Министерство планирует обучить около 400 000 человек в разных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы. Важно отметить, что эта оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев и теперь доступна каждому, кто хочет получить ключевые практические навыки для действий в чрезвычайных ситуациях.



