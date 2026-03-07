Польща вже забирає наше майбутнє: понад 200 тисяч українських дітей навчаються там, і це вже битва за їхнє завтра

У Польщі оприлюднили великий аналітичний звіт Foreign students in Polish schools in the 2024/2025 school year, підготовлений Центром громадянської освіти (CEO) у партнерстві з International Rescue Committee Poland. Документ базується на даних польської освітньої системи SIO, баз ZUS та реєстру PESEL UKR, а самі дані в ньому подані станом на квітень 2025 року. І саме цей звіт змушує Україну поставити надзвичайно болюче запитання: чи повернуться наші діти додому після війни?

Чи повернуться українські діти додому – польський звіт показав цифри, які змушують замислитися

За даними звіту, у польській системі освіти було 353 тисячі іноземних учнів і студентів, що становить 5,3% усіх людей, зарахованих до освітніх закладів Польщі. Йдеться не лише про школи, а й про дитсадки, післяшкільну освіту та заклади для дорослих. Із цієї кількості 237 тисяч – це діти та підлітки шкільного віку, тобто дві третини всіх іноземців у польській освіті.

Найголовніше для України – інше. 84% усіх іноземців у польській освіті є громадянами України. У звіті прямо вказано, що це близько 295,5 тисячі осіб на всіх рівнях освіти. Якщо ж говорити саме про дітей шкільного віку, то в польських школах навчається близько 203 тисяч українських дітей: приблизно 148,6 тисячі біженців з України та ще 54,1 тисячі дітей, які прибули раніше або перебувають у Польщі за іншими підставами.

Ці цифри вже не виглядають як тимчасове явище. Звіт показує, що іноземні учні становлять 4,8% усіх школярів у Польщі, а самі лише українські діти – 4,1% усіх учнів польських шкіл. Окремо зазначено, що біженці з України становлять 3% усіх учнів у польських школах. Інакше кажучи, йдеться вже не про окремі міграційні історії, а про масову присутність українських дітей у польській освітній реальності.

Ще один показовий факт: у Польщі налічується близько 21 тисячі шкіл, і 67% із них навчають іноземних учнів. Але якщо подивитися саме на українців, цифра теж майже шокує: діти з України присутні у 65% польських шкіл. Для порівняння, діти з інших країн відвідують 27% шкіл. Тобто українські діти фактично вже є частиною повсякденного життя двох із трьох шкіл Польщі.

Особливо важливий момент – динаміка. Після запровадження з 1 вересня 2024 року обов’язкового навчання українських дітей у польській системі кількість учнів-біженців з України зросла на 18,1 тисячі, хоча в наступні шість місяців ця цифра зменшилася на 3,7 тисячі. Це означає, що польська держава не просто фіксує присутність наших дітей, а послідовно вбудовує їх у свою систему освіти.

У самому звіті є і ще один тривожний для України сигнал. Його автори прямо пишуть, що польська школа стала стійко багатонаціональною і багатокультурною, а присутність іноземних учнів уже є не винятком, а нормою. Такі формулювання важливі, бо вони показують: у Польщі це питання розглядають не як короткочасну кризу, а як довгострокову реальність, до якої держава адаптує політику, школи та місцеве самоврядування.

Для України тут виникає питання, від якого вже неможливо відмахнутися. Якщо понад 200 тисяч наших дітей щодня вчаться у польських школах, соціалізуються там, вивчають мову, заводять друзів і звикають до нового середовища, то Польща фактично отримує шанс утримати частину майбутнього українського покоління. Це вже не тільки гуманітарна тема, а й питання демографії, людського капіталу та повоєнного відновлення країни. Це – висновок, який випливає з оприлюднених цифр, навіть якщо сам звіт формулює його дипломатичніше.

Саме тому цей польський документ варто читати не як суху статистику, а як дуже серйозне попередження для України. Польща вже бачить українських дітей частиною своєї освітньої системи. А от чи бачить їх настільки ж системно Україна – питання поки що відкрите.

