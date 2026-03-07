Польша уже отнимает наше будущее: более 200 тысяч украинских детей учатся там, и это уже битва за их завтра

В Польше был обнародован обширный аналитический отчет Foreign students in Polish schools in the 2024/2025 school year , подготовленный Центром гражданского образования (CEO) в партнерстве с International Rescue Committee Poland. Документ базируется на данных польской образовательной системы SIO, баз ZUS и реестра PESEL UKR, а сами данные в нем представлены на апрель 2025 года. И именно этот отчет заставляет Украину задать чрезвычайно болезненный вопрос: вернутся ли наши дети домой после войны?

Вернутся ли украинские дети домой – польский отчет показал цифры, заставляющие задуматься

По данным отчета, в польской системе образования было 353 тысячи иностранных учеников и студентов , что составляет 5,3% всех людей, отнесенных к образовательным учреждениям Польши . Речь идет не только о школах, но и о детсадах, послешкольном образовании и заведениях для взрослых. Из этого количества 237 тысяч – это дети и подростки школьного возраста , то есть две трети всех иностранцев в польском образовании.

Самое главное для Украины – другое. 84% всех иностранцев в польском образовании являются гражданами Украины. В отчете прямо указано, что это около 295,5 тысяч человек на всех уровнях образования. Если же говорить именно о детях школьного возраста, то в польских школах учится около 203 тысячи украинских детей : примерно 148,6 тысячи беженцев из Украины и еще 54,1 тысячи детей, прибывших ранее или находящихся в Польше по другим основаниям .

Эти цифры уже не выглядят как временное явление. Отчет показывает, что иностранные ученики составляют 4,8% всех школьников в Польше , а только украинские дети – 4,1% всех учеников польских школ . Отдельно отмечено, что беженцы из Украины составляют 3% всех учащихся в польских школах . Иными словами, речь идет уже не об отдельных миграционных историях, а о массовом присутствии украинских детей в польской образовательной реальности .

Еще один показательный факт: в Польше насчитывается около 21 тысячи школ , и 67% из них обучают иностранных учащихся . Но если посмотреть именно на украинцев, цифра тоже почти шокирует: дети из Украины присутствуют в 65% польских школ . Для сравнения, дети из других стран посещают 27% школ. То есть украинские дети фактически уже являются частью повседневной жизни двух из трех школ Польши .

Особенно важный момент – динамика. После введения с 1 сентября 2024 года обязательного обучения украинских детей в польской системе количество учащихся-беженцев из Украины выросло на 18,1 тысяч , хотя в последующие шесть месяцев эта цифра уменьшилась на 3,7 тысяч. Это означает, что польское государство не просто фиксирует присутствие наших детей, но последовательно встраивает их в свою систему образования .

В самом отчете есть еще один тревожный для Украины сигнал. Его авторы прямо пишут, что польская школа стала устойчиво многонациональной и многокультурной , а присутствие иностранных учеников уже не исключение, а норма. Такие формулировки важны, потому что они показывают: в Польше этот вопрос рассматривается не как кратковременный кризис, а как долгосрочная реальность , к которой государство адаптирует политику, школы и местное самоуправление.

Для Украины здесь возникает вопрос, от которого уже невозможно отмахнуться. Если более 200 тысяч наших детей ежедневно учатся в польских школах, социализируются там, учат язык, заводят друзей и привыкают к новой среде, то Польша фактически получает шанс удержать часть будущего украинского поколения. Это уже не только гуманитарная тема, но и вопросы демографии, человеческого капитала и послевоенного обновления страны. Это вывод, который следует из обнародованных цифр, даже если сам отчет формулирует его более дипломатично.

Именно поэтому этот польский документ следует читать не как сухую статистику, а как серьезное предупреждение для Украины. Польша уже видит украинских детей частью своей системы образования. А вот видит ли их столь же системно Украина – вопрос пока открыт.

Читайте также в "Комментариях", что Польша в экстренном режиме закрывает воздушное пространство.