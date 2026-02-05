«Платний безвіз: з кінця 2026 року українці платитимуть за в’їзд до ЄС» — що таке система ETIAS і як вона працюватиме

Звичний безвізовий режим для українців зазнає однієї з найвагоміших змін з часу його запровадження. З кінця 2026 року в’їзд до країн Європейського Союзу за біометричним паспортом без додаткових документів перестане бути повністю безкоштовним. Українцям, як і іншим громадянам, які мають безвізовий режим із ЄС, необхідно буде обов’язково пройти попередню авторизацію через нову систему ETIAS, без якої перетнути кордон буде неможливо. Про це повідомляє "Візовий центр твого міста".

Кінець безкоштовних подорожей у ЄС: як працюватиме нова платна система ETIAS для українців

Що таке ETIAS і навіщо він потрібен

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — це автоматизована ІТ-система перевірки та оцінки ризиків мандрівників, які планують в’їзд до Європейського Союзу без візи. Система створена з метою покращення безпеки, попередження незаконної міграції та виявлення потенційних ризиків до моменту перетину кордону.

Це не віза в класичному розумінні, але ETIAS стає обов’язковою авторизацією, без якої подорож у ЄС не буде дозволеною. Після впровадження цієї системи авіакомпанії, автобусні перевізники та прикордонники перевірятимуть наявність ETIAS ще до посадки на рейс чи рейсовий транспорт.

Як саме працюватиме система

Перед поїздкою кожен мандрівник повинен заповнити електронну анкету ETIAS онлайн. Це стосується всіх вікових категорій, включно з дітьми, і не залежить від мети візиту — туризм, ділові поїздки, візит до родичів чи короткочасне навчання.

Анкета міститиме стандартні запитання:

особисті дані (ПІБ, дата народження)

інформація про паспорт

контактні дані

питання щодо безпеки (наприклад, судимості чи проблем із законом)

Система автоматично перевіряє ці дані в міжнародних базах, включно з базою Європолу та Інтерполу, і за лічені хвилини приймає рішення про авторизацію або відмову. Про рішення повідомлять на електронну адресу, вказану під час подачі.

Скільки коштуватиме дозвіл і як оплатити

Авторизація ETIAS є платною. Вартість становить 20 євро за кожного мандрівника і ця сума не повертається у жодному випадку, навіть якщо рішення буде відмовлено або подорож не відбудеться. Раніше обговорювалася значно менша сума, близько 7 євро, але остаточно прийнято саме 20 євро.

Механізм оплати:

тільки онлайн — заповнення та оплата здійснюються на офіційному сайті ETIAS

оплата перед розглядом — анкета розглядатиметься лише після успішної транзакції

індивідуальна плата — за кожного члена сім’ї або групи потрібно подавати окрему заявку з окремою оплатою

Вибір платіжних карток обмежений, зазвичай приймаються міжнародні Visa, Mastercard та подібні картки, що підтримують онлайн-оплату.

Термін дії ETIAS і куди він дає доступ

Після отримання схвалення ETIAS буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії закордонного паспорта — залежно від того, що настане раніше. Якщо паспорт змінюється або втрачається, ETIAS потрібно оформити знову.

Дозвіл дозволяє багаторазовий в’їзд на територію:

країн Шенгенської зони

а також Румунії, Болгарії та Кіпру

Загальне правило перебування: не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Підводні камені та ризики для мандрівника

Однією з найбільш суперечливих особливостей ETIAS є те, що оплата 20 євро не повертається у жодному випадку. Це означає:

Якщо у в’їзді буде відмовлено — кошти "згоряють"

Якщо в анкеті допущена будь-яка помилка (неправильна літера в імені, неточний номер паспорта чи помилкова дата народження) — система може автоматично анулювати заявку

У разі анулювання потрібно подавати нову заявку і знову платити 20 євро

Експерти радять уважно й акуратно заповнювати дані, перевіряти паспортні дані кілька разів перед відправленням і не поспішати з подачею.

Чому ETIAS запровадили

Офіційна мета впровадження системи — підвищення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Аналогічні системи вже працюють у США (ESTA) та Канаді (eTA), і вони давно стали стандартом для безвізових поїздок.

Європейські країни стверджують, що ETIAS дозволить:

розпізнавати потенційно небезпечних мандрівників до в’їзду

скоротити навантаження на прикордонну службу

пришвидшити процедуру перевірки на кордоні шляхом попереднього відбору даних

Це не про обмеження прав українців, а про уніфікацію правил для всіх громадян безвізових країн.

Коли зміни набудуть чинності

Офіційний запуск повинен відбутися у другій половині 2026 року. Після запуску правила будуть обов’язковими для всіх перетинів: авіаподорожі, автобусні маршрути, поїзди, автомобільні поїздки — без авторизації ETIAS до посадки можуть не допустити. До цього моменту українці ще можуть подорожувати за чинними правилами безвізу лише з біометричним паспортом на кордоні.

Порада мандрівникам: щоб уникнути зайвих витрат і стресу, оформляйте ETIAS завчасно — щонайменше за кілька тижнів до поїздки, уважно перевіряйте дані та зберігайте підтвердження оплати. Це забезпечить спокійну та безпроблемну подорож до ЄС у новому форматі.

