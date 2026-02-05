«Платный безвиз: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС» — что такое система ETIAS и как она будет работать

Рубрики
Привычный безвизовый режим для украинцев претерпевает одно из самых весомых изменений с момента его введения. С конца 2026 г. въезд в страны Европейского Союза по биометрическому паспорту без дополнительных документов перестанет быть полностью бесплатным. Украинцам, как и другим гражданам, имеющим безвизовый режим с ЕС, необходимо будет обязательно пройти предварительную авторизацию через новую систему ETIAS, без которой пересечь границу невозможно. Об этом сообщает "Визовый центр твоего города".
Конец бесплатных путешествий в ЕС: как будет работать новая платная система ETIAS для украинцев
ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – это автоматизированная ИТ-система проверки и оценки рисков путешественников, планирующих въезд в Европейский Союз без визы. Система создана для улучшения безопасности, предупреждения незаконной миграции и выявления потенциальных рисков к моменту пересечения границы.
Это не виза в классическом понимании, но ETIAS становится обязательной авторизацией, без которой путешествие в ЕС не будет разрешено. После внедрения этой системы авиакомпании автобусные перевозчики и пограничники будут проверять наличие ETIAS еще до посадки на рейс или рейсовый транспорт.
Перед поездкой каждый путешественник должен заполнить электронную анкету ETIAS онлайн. Это касается всех возрастных категорий, включая детей, и не зависит от цели визита — туризм, деловые поездки, визит к родственникам или кратковременное обучение.
Анкета будет содержать стандартные вопросы:
личные данные (ФИО, дата рождения)
информация о паспорте
контактные данные
вопросы безопасности (например, судимости или проблем с законом)
Система автоматически проверяет эти данные в международных базах, включая базу Европола и Интерпола, и в считанные минуты принимает решение об авторизации или отказе. О решении сообщат по электронному адресу, указанному при подаче.
Авторизация ETIAS является платной. Стоимость составляет 20 евро за каждого путешественника и эта сумма не возвращается ни в коем случае даже если решение будет отказано или путешествие не состоится. Ранее обсуждалась значительно меньшая сумма около 7 евро, но окончательно принято именно 20 евро.
Механизм оплаты:
только онлайн — заполнение и оплата производятся на официальном сайте ETIAS
оплата перед рассмотрением — анкета будет рассматриваться только после успешной транзакции
индивидуальная плата – за каждого члена семьи или группы нужно подавать отдельную заявку с отдельной оплатой
Выбор платежных карт ограничен, обычно принимаются международные Visa, Mastercard и подобные карты, поддерживающие онлайн-оплату.
После получения одобрения ETIAS будет действительным в течение трех лет или до истечения срока действия загранпаспорта – в зависимости от того, что наступит раньше. Если паспорт меняется или пропадает, ETIAS нужно оформить снова.
Разрешение разрешает многократный въезд на территорию:
стран Шенгенской зоны
а также Румынии, Болгарии и Кипра.
Общее правило пребывания: не более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Одной из самых спорных особенностей ETIAS является то, что оплата 20 евро не возвращается ни в коем случае. Это означает:
Если во въезде будет отказано – средства "сгорают"
Если в анкете допущена какая-либо ошибка (неправильная буква в имени, неточный номер паспорта или ошибочная дата рождения), система может автоматически аннулировать заявку.
В случае аннулирования нужно подавать новую заявку и снова платить 20 евро
Эксперты советуют внимательно и аккуратно заполнять данные, проверять паспортные данные несколько раз перед отправкой и не торопиться с подачей.
Официальная цель внедрения системы – повышение безопасности на внешних границах ЕС. Аналогичные системы уже работают в США (ESTA) и Канаде (eTA) и давно стали стандартом для безвизовых поездок.
Европейские страны утверждают, что ETIAS позволит:
распознавать потенциально опасных путешественников к въезду
сократить погрузку на пограничную службу
ускорить процедуру проверки на границе путем предварительного отбора данных
Это не об ограничении прав украинцев, а об унификации правил для всех граждан безвизовых стран.
Официальный запуск должен пройти во второй половине 2026 года. После запуска правила будут обязательными для всех пересечений: авиапутешествия, автобусные маршруты, поезда, автомобильные поездки без авторизации ETIAS к посадке могут не допустить. До этого момента украинцы еще могут путешествовать по действующим правилам безвиза только с биометрическим паспортом на границе.
