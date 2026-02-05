«Платный безвиз: с конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС» — что такое система ETIAS и как она будет работать

Привычный безвизовый режим для украинцев претерпевает одно из самых весомых изменений с момента его введения. С конца 2026 г. въезд в страны Европейского Союза по биометрическому паспорту без дополнительных документов перестанет быть полностью бесплатным. Украинцам, как и другим гражданам, имеющим безвизовый режим с ЕС, необходимо будет обязательно пройти предварительную авторизацию через новую систему ETIAS, без которой пересечь границу невозможно. Об этом сообщает "Визовый центр твоего города".

Конец бесплатных путешествий в ЕС: как будет работать новая платная система ETIAS для украинцев

Что такое ETIAS и зачем он нужен

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – это автоматизированная ИТ-система проверки и оценки рисков путешественников, планирующих въезд в Европейский Союз без визы. Система создана для улучшения безопасности, предупреждения незаконной миграции и выявления потенциальных рисков к моменту пересечения границы.

Это не виза в классическом понимании, но ETIAS становится обязательной авторизацией, без которой путешествие в ЕС не будет разрешено. После внедрения этой системы авиакомпании автобусные перевозчики и пограничники будут проверять наличие ETIAS еще до посадки на рейс или рейсовый транспорт.

Как именно будет работать система

Перед поездкой каждый путешественник должен заполнить электронную анкету ETIAS онлайн. Это касается всех возрастных категорий, включая детей, и не зависит от цели визита — туризм, деловые поездки, визит к родственникам или кратковременное обучение.

Анкета будет содержать стандартные вопросы:

личные данные (ФИО, дата рождения)

информация о паспорте

контактные данные

вопросы безопасности (например, судимости или проблем с законом)

Система автоматически проверяет эти данные в международных базах, включая базу Европола и Интерпола, и в считанные минуты принимает решение об авторизации или отказе. О решении сообщат по электронному адресу, указанному при подаче.

Сколько будет стоить разрешение и как оплатить

Авторизация ETIAS является платной. Стоимость составляет 20 евро за каждого путешественника и эта сумма не возвращается ни в коем случае даже если решение будет отказано или путешествие не состоится. Ранее обсуждалась значительно меньшая сумма около 7 евро, но окончательно принято именно 20 евро.

Механизм оплаты:

только онлайн — заполнение и оплата производятся на официальном сайте ETIAS

оплата перед рассмотрением — анкета будет рассматриваться только после успешной транзакции

индивидуальная плата – за каждого члена семьи или группы нужно подавать отдельную заявку с отдельной оплатой

Выбор платежных карт ограничен, обычно принимаются международные Visa, Mastercard и подобные карты, поддерживающие онлайн-оплату.

Срок действия ETIAS и куда он дает доступ

После получения одобрения ETIAS будет действительным в течение трех лет или до истечения срока действия загранпаспорта – в зависимости от того, что наступит раньше. Если паспорт меняется или пропадает, ETIAS нужно оформить снова.

Разрешение разрешает многократный въезд на территорию:

стран Шенгенской зоны

а также Румынии, Болгарии и Кипра.

Общее правило пребывания: не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Подводные камни и риски для путешественника

Одной из самых спорных особенностей ETIAS является то, что оплата 20 евро не возвращается ни в коем случае. Это означает:

Если во въезде будет отказано – средства "сгорают"

Если в анкете допущена какая-либо ошибка (неправильная буква в имени, неточный номер паспорта или ошибочная дата рождения), система может автоматически аннулировать заявку.

В случае аннулирования нужно подавать новую заявку и снова платить 20 евро

Эксперты советуют внимательно и аккуратно заполнять данные, проверять паспортные данные несколько раз перед отправкой и не торопиться с подачей.

Почему ETIAS ввели

Официальная цель внедрения системы – повышение безопасности на внешних границах ЕС. Аналогичные системы уже работают в США (ESTA) и Канаде (eTA) и давно стали стандартом для безвизовых поездок.

Европейские страны утверждают, что ETIAS позволит:

распознавать потенциально опасных путешественников к въезду

сократить погрузку на пограничную службу

ускорить процедуру проверки на границе путем предварительного отбора данных

Это не об ограничении прав украинцев, а об унификации правил для всех граждан безвизовых стран.

Когда изменения вступят в силу

Официальный запуск должен пройти во второй половине 2026 года. После запуска правила будут обязательными для всех пересечений: авиапутешествия, автобусные маршруты, поезда, автомобильные поездки без авторизации ETIAS к посадке могут не допустить. До этого момента украинцы еще могут путешествовать по действующим правилам безвиза только с биометрическим паспортом на границе.

Совет путешественникам: во избежание лишних расходов и стресса оформляйте ETIAS заранее — по меньшей мере за несколько недель до поездки, внимательно проверяйте данные и сохраняйте подтверждение оплаты. Это обеспечит спокойное и беспроблемное путешествие в ЕС в новом формате.

