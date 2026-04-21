Головна Новини Суспільство Міграція населення На кордоні з Польщею та Молдовою запустили нову систему: що зміниться для пасажирів
commentss НОВИНИ Всі новини

На кордоні з Польщею та Молдовою запустили нову систему: що зміниться для пасажирів

Водіям більше не доведеться стояти годинами: запрацювало слотування ще на двох пунктах пропуску.

21 квітня 2026, 18:59
Проніна Анна

В Україні продовжують реформу перетину кордону для автобусів – ще два пункти пропуску перевели на нову систему бронювання часу. Йдеться про "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею та "Сокиряни – Окниця" на кордоні з Молдовою.

В Україні запрацювали нові пункти пропуску з Польщею та Молдовою

Як повідомляють "Коментарі", про це  інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Що змінюється на кордоні

Відтепер перевізники можуть заздалегідь бронювати конкретний час перетину кордону через систему єЧерга. Це означає, що автобуси більше не стоятимуть у хаотичних чергах, а рух стане більш організованим.

Система дозволяє планувати поїздки наперед і значно скорочує час очікування. Для пасажирів це означає менше нервів і зрозуміліший графік подорожі.

Як працює слотування

Слотування – це не просто електронна черга, а можливість обрати конкретний часовий інтервал для перетину кордону. Таким чином, транспорт прибуває до пункту пропуску у визначений час, а не накопичується годинами в очікуванні.

Цей підхід уже показав ефективність, адже дозволяє уникнути перевантаження та створює чітку систему руху.

Хто може скористатися

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних автобусних перевезень.

Регулярні перевізники бронюють час відповідно до свого розкладу, тоді як нерегулярні рейси можуть обирати вільні слоти у системі. Це дає гнучкість і водночас зберігає порядок.

Чому це важливо

Проблема довгих черг на кордоні роками залишалася однією з найбільш болючих для українців. За результатами опитувань, саме тривале очікування викликає найбільше невдоволення пасажирів.

Водночас близько 70% людей підтримують впровадження електронної черги. Це свідчить про високий попит на комфортніші та передбачувані подорожі.

Скільки пунктів уже працюють за новими правилами

Станом на 21 квітня система слотування вже діє на 25 пунктах пропуску. Після останнього розширення лише три залишаються без цієї системи та працюють у форматі динамічної черги.

Фактично це означає, що Україна майже повністю перейшла на нову модель перетину кордону для автобусів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що насправді відбувається на кордоні з Білоруссю.



