На границе с Польшей и Молдовой запустили новую систему: что изменится для пассажиров

В Украине продолжают реформу пересечения границы для автобусов – еще два пункта пропуска переведены на новую систему бронирования времени. Речь идет о "Устилуге – Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне – Окница" на границе с Молдовой.

В Украине заработали новые пункты пропуска с Польшей и Молдовой

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство развития общин и территорий Украины.

Что меняется на границе

Теперь перевозчики могут заранее бронировать конкретное время пересечения границы через систему есть Очередь. Это означает, что автобусы больше не будут стоять в хаотических очередях, а движение станет более организованным.

Система позволяет планировать поездки вперед и значительно сокращает время ожидания. Для пассажиров это означает меньше нервов и более понятный график путешествия.

Как работает слотирование

Слотирование – это не просто электронная очередь, а возможность выбрать конкретный временной интервал для пересечения границы. Таким образом, транспорт прибывает в пункт пропуска в указанное время, а не накапливается часами в ожидании.

Этот подход уже показал эффективность, позволяя избежать перегрузки и создает четкую систему движения.

Кто может воспользоваться

Новые правила относятся как к регулярным, так и к нерегулярным автобусным перевозкам.

Регулярные перевозчики бронируют время в соответствии со своим расписанием, в то время как нерегулярные рейсы могут выбирать свободные слоты в системе. Это дает гибкость и одновременно сохраняет порядок.

Почему это важно

Проблема длинных очередей на границе годами оставалась одной из самых болезненных для украинцев. По результатам опросов, самое длительное ожидание вызывает наибольшее недовольство пассажиров.

В то же время, около 70% людей поддерживают внедрение электронной очереди. Это свидетельствует о высоком спросе на более комфортные и предполагаемые путешествия.

Сколько пунктов уже работают по новым правилам

По состоянию на 21 апреля система слотирования уже действует на 25 пунктах пропуска. После последнего расширения только три остаются без этой системы и работают в формате динамической очереди.

Фактически, это означает, что Украина почти полностью перешла на новую модель пересечения границы для автобусов.

Фактически, это означает, что Украина почти полностью перешла на новую модель пересечения границы для автобусов.