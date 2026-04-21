На границе с Польшей и Молдовой запустили новую систему: что изменится для пассажиров

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине продолжают реформу пересечения границы для автобусов – еще два пункта пропуска переведены на новую систему бронирования времени. Речь идет о "Устилуге – Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне – Окница" на границе с Молдовой.
В Украине заработали новые пункты пропуска с Польшей и Молдовой
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Министерство развития общин и территорий Украины.
Теперь перевозчики могут заранее бронировать конкретное время пересечения границы через систему есть Очередь. Это означает, что автобусы больше не будут стоять в хаотических очередях, а движение станет более организованным.
Система позволяет планировать поездки вперед и значительно сокращает время ожидания. Для пассажиров это означает меньше нервов и более понятный график путешествия.
Слотирование – это не просто электронная очередь, а возможность выбрать конкретный временной интервал для пересечения границы. Таким образом, транспорт прибывает в пункт пропуска в указанное время, а не накапливается часами в ожидании.
Этот подход уже показал эффективность, позволяя избежать перегрузки и создает четкую систему движения.
Новые правила относятся как к регулярным, так и к нерегулярным автобусным перевозкам.
Регулярные перевозчики бронируют время в соответствии со своим расписанием, в то время как нерегулярные рейсы могут выбирать свободные слоты в системе. Это дает гибкость и одновременно сохраняет порядок.
Проблема длинных очередей на границе годами оставалась одной из самых болезненных для украинцев. По результатам опросов, самое длительное ожидание вызывает наибольшее недовольство пассажиров.
В то же время, около 70% людей поддерживают внедрение электронной очереди. Это свидетельствует о высоком спросе на более комфортные и предполагаемые путешествия.
По состоянию на 21 апреля система слотирования уже действует на 25 пунктах пропуска. После последнего расширения только три остаются без этой системы и работают в формате динамической очереди.
Фактически, это означает, что Украина почти полностью перешла на новую модель пересечения границы для автобусов.
