Ізраїль може депортувати десятки тисяч українських біженців до кінця року

Ізраїльський уряд досі не продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців, наданого після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Як повідомляє видання Haaretz, затягування рішення може призвести до масової депортації вже до кінця року.

Ізраїль не продовжив термін дії документів українським біженцям — їх можуть депортувати

Біженці з України прибули до Ізраїлю без легального статусу, однак отримали тимчасові дозволи на проживання та роботу, які оновлювали щороку. Термін дії таких дозволів закінчується вже наступного місяця. Якщо уряд не ухвалить рішення, десятки тисяч українців можуть втратити право перебування в країні.

Через відсутність міністра внутрішніх справ питання опинилося на розгляді особисто у прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. У той же час правозахисні організації та Агентство ООН у справах біженців закликають Ізраїль не допустити примусового повернення українців, адже багатьом з них просто нікуди повертатися.

Невизначеність із документами створює перешкоди для працевлаштування, а психологічний тиск зростає. Влада Ізраїлю повідомила, що остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що польський парламент остаточно визначив правила перебування українців у країні. Чинний закон, ухвалений ще у вересні 2025 року, продовжує легальний статус перебування українських громадян у Польщі до 4 березня 2026 року. Однак документ запроваджує суворіші критерії отримання фінансової підтримки. Тепер на допомогу зможуть розраховувати лише ті українці, які офіційно працюють у Польщі, а їхні діти навчаються у місцевих школах. Виняток передбачено лише для сімей, де виховуються діти з інвалідністю. Згідно з новими нормами, українці без офіційного працевлаштування втратять доступ до низки пільг. Зокрема, йдеться про безкоштовну медичну реабілітацію, лікування від залежностей, участь у державних програмах охорони здоров'я та частину стоматологічних послуг.