commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль может депортировать десятки тысяч украинских беженцев до конца года

Правительство до сих пор не приняло решение о продлении временной защиты, хотя срок документов истекает уже в следующем месяце.

5 декабря 2025, 14:10
Автор:
avatar

Проніна Анна

Израильское правительство до сих пор не продлило действие временной защиты для украинских беженцев, предоставленного после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Как сообщает издание Haaretz , затягивание решения может привести к массовой депортации уже к концу года .

Израиль не продлил документы украинским беженцам — им грозит депортация

Беженцы из Украины прибыли в Израиль без легального статуса, однако получили ежегодно обновляемые временные разрешения на проживание и работу . Срок действия таких разрешений истекает уже в следующем месяце. Если правительство не примет решение, десятки тысяч украинцев могут лишиться права пребывания в стране .

Из-за отсутствия министра внутренних дел вопрос оказался на рассмотрении лично у премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В то же время , правозащитные организации и Агентство ООН по делам беженцев призывают Израиль не допустить принудительного возвращения украинцев, ведь многим из них просто некуда возвращаться .

Неопределенность с документами создает препятствия для трудоустройства , а психологическое давление растет. Власти Израиля сообщили, что окончательное решение будет принято в ближайшее время .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что польский парламент окончательно определил правила пребывания украинцев в стране. Действующий закон, принятый еще в сентябре 2025 года, продлевает легальный статус пребывания украинских граждан в Польше до 4 марта 2026 года. Однако документ вводит более строгие критерии получения финансовой поддержки. Теперь на помощь смогут рассчитывать только украинцы, которые официально работают в Польше, а их дети учатся в местных школах. Исключение предусмотрено только для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Согласно новым нормам, украинцы без официального трудоустройства лишатся доступа к ряду льгот. В частности, речь идет о бесплатной медицинской реабилитации, лечении от зависимостей, участии в государственных программах здравоохранения и части стоматологических услуг.



