"Демографічна ситуація – загроза національній безпеці", – Івашин

Slava Kot
Під час круглого столу "Оборонна демократія як елемент нового суспільного договору", що відбувся 20 листопада у Львові, координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин назвав демографічну ситуацію одним з ключових викликів для України.
Олексій Івашин
Івашин наголосив на тому, що новий суспільний договір має включати в себе нові принципи демографічної політики. На його думку, Україні необхідні омолодження населення та стабілізація його чисельності. Це має стати одним з ключових завдань влади та суспільства, якщо країна прагне зберегти стійкість у війні, економічну конкурентоздатність та створити реалістичну основу для відновлення.
У дискусії взяли участь керівник бакалаврської програми "Етика-Політика-Економіка" УКУ Юрій Підлісний, народна депутатка 8-го скликання Оксана Юринець, професор НУ "Львівська політехніка" Микола Бучин, історик Микола Посівнич, а також експерти з питань безпеки, стратегічних комунікацій та політичного аналізу. Модератором заходу був голова Українського безпекового клубу Юрій Гончаренко.
Захід організовано ГО "Український безпековий клуб" та ГО "Фонд сприяння демократії" за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.