"Демографічна ситуація – загроза національній безпеці", – Івашин

Під час круглого столу "Оборонна демократія як елемент нового суспільного договору", що відбувся 20 листопада у Львові, координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин назвав демографічну ситуацію одним з ключових викликів для України.

Олексій Івашин

"Новий суспільний договір має враховувати нинішню демографічну катастрофу в Україні. Підтримка народжуваності, повернення біженців, створення умов для життя молоді в Україні, соціалізація ветеранів – це питання національної безпеки, що не менш важливі за оборону кордонів", – заявив він.

Івашин наголосив на тому, що новий суспільний договір має включати в себе нові принципи демографічної політики. На його думку, Україні необхідні омолодження населення та стабілізація його чисельності. Це має стати одним з ключових завдань влади та суспільства, якщо країна прагне зберегти стійкість у війні, економічну конкурентоздатність та створити реалістичну основу для відновлення.

"Основними демографічними проблемами України є знелюднення та старіння населення. Навіть часткове їх вирішення потребує комплексної та довгострокової державної політики. Ми не можемо говорити про будь-який економічний розвиток без подолання цього негативного явища. На жаль, нинішня наша демографія – це вирок українській економіці", – заявив Івашин.

У дискусії взяли участь керівник бакалаврської програми "Етика-Політика-Економіка" УКУ Юрій Підлісний, народна депутатка 8-го скликання Оксана Юринець, професор НУ "Львівська політехніка" Микола Бучин, історик Микола Посівнич, а також експерти з питань безпеки, стратегічних комунікацій та політичного аналізу. Модератором заходу був голова Українського безпекового клубу Юрій Гончаренко.

Захід організовано ГО "Український безпековий клуб" та ГО "Фонд сприяння демократії" за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.