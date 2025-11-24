logo

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Миграция населения "Демографическая ситуация – угроза национальной безопасности", – Ивашин
commentss НОВОСТИ Все новости

"Демографическая ситуация – угроза национальной безопасности", – Ивашин

Координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин предупредил о проблеме демографической ситуации в Украине.

24 ноября 2025, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время круглого стола "Оборонная демократия как элемент нового общественного договора", состоявшегося 20 ноября во Львове, координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин назвал демографическую ситуацию одним из ключевых вызовов для Украины.

"Демографическая ситуация – угроза национальной безопасности", – Ивашин

Алексей Ивашин

"Новый общественный договор должен учитывать нынешнюю демографическую катастрофу в Украине. Поддержка рождаемости, возвращение беженцев, создание условий для жизни молодежи в Украине, социализация ветеранов – это вопросы национальной безопасности, которые не менее важны, чем оборона границ", – заявил он.

Ивашин отметил, что новый общественный договор должен включать в себя новые принципы демографической политики. По его мнению, Украине необходимы омоложение населения и стабилизация его численности. Это должно стать одной из ключевых задач власти и общества, если страна стремится сохранить устойчивость в войне, экономическую конкурентоспособность и создать реалистичную основу восстановления.

"Основными демографическими проблемами Украины является уменьшение количества людей и старение населения. Даже частичное их решение требует комплексной и долгосрочной государственной политики. Мы не можем говорить о каком-либо экономическом развитии без преодоления этого негативного явления. К сожалению, нынешняя наша демография – это приговор украинской экономике", – заявил Ивашин.

В дискуссии приняли участие руководитель бакалаврской программы "Этика-Политика-Экономика" УКУ Юрий Пидлисный, народный депутат 8-го созыва Оксана Юринец, профессор НУ "Львовская политехника" Николай Бучин, историк Николай Посивнич, а также эксперты по вопросам безопасности, стратегических коммуникаций и поли. Модератором мероприятия был глава Украинского клуба безопасности Юрий Гончаренко.

Мероприятие организовано ОО "Украинский клуб безопасности" и ОО "Фонд содействия демократии" при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости