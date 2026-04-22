Де не буде Третьої світової: названо найбезпечніші країни в світі

Світ, який ми знаємо сьогодні, може виявитися значно крихкішим, ніж здається. Кліматичні зміни, пандемії, енергетичні кризи та геополітична нестабільність формують сценарії, за яких глобальний колапс перестає бути лише теорією. На цьому тлі вчені намагаються відповісти на ключове питання – де людство матиме шанс вижити, якщо глобальні системи перестануть працювати.

Де людство має шанс вижити після краху систем: вчені визначили “останні фортеці” планети

Як показало дослідження, опубліковане в журналі Sustainability, лише обмежена кількість країн здатна функціонувати в умовах повної ізоляції. Саме вони можуть стати своєрідними “ковчегами” для збереження цивілізації.

Які критерії визначають “країни-фортеці”

Науковці підійшли до аналізу максимально прагматично. Вони не оцінювали рівень розвитку чи багатства держав, а зосередилися на трьох базових факторах виживання.

Перший – продовольча безпека. Країна повинна мати достатньо власних ресурсів для виробництва їжі без залежності від імпорту.

Другий – енергетична автономія. Йдеться про наявність власних джерел енергії, які не потребують складних глобальних ланцюгів постачання.

Третій – географічна ізоляція. Вона дозволяє контролювати кордони, зменшувати ризики конфліктів і стримувати масову міграцію у кризові періоди.

Саме комбінація цих трьох факторів визначає, чи зможе держава пережити системний шок.

Сім країн, які мають найбільші шанси

У результаті аналізу вчені виділили сім територій, які демонструють найвищу стійкість до глобальних потрясінь.

Нова Зеландія – класичний приклад ізольованої держави з розвиненим сільським господарством і потужною геотермальною енергетикою. Її віддаленість від основних конфліктних зон дає додаткову перевагу.

Ісландія – одна з небагатьох країн, яка майже повністю забезпечує себе енергією завдяки гідро- та геотермальним ресурсам. Острівне розташування робить її природною фортецею.

Велика Британія – попри щільність населення, має стабільний клімат і контроль над кордонами завдяки острівному положенню.

Австралія, зокрема регіон Тасманії, вирізняється великими територіями, ресурсною базою та потенціалом для створення автономних громад.

Ірландія – одна з найбільш продовольчо забезпечених країн Європи, з великим обсягом орних земель і сприятливим кліматом.

Канада – володіє колосальними запасами прісної води, лісів і сільськогосподарських земель, що робить її однією з найперспективніших для виживання.

Соломонові Острови – приклад регіону, де населення вже адаптоване до життя без складної інфраструктури, що може стати вирішальним фактором у разі колапсу.

Чому сучасні мегаполіси програють

Дослідження окремо підкреслює: великі міста є найвразливішими. Вони критично залежать від постачання їжі, енергії та води, які надходять через складні логістичні системи.

У разі їхнього руйнування мегаполіси можуть опинитися в ситуації гострого дефіциту ресурсів буквально за кілька днів. Саме тому країни з локальними виробничими циклами мають значно більше шансів.

Що це означає для майбутнього

Аналітики наголошують: глобальний колапс не обов’язково означає повне зникнення людства. Швидше йдеться про кінець нинішньої моделі життя – глобалізованої, взаємозалежної та надзвичайно складної.

Країни, які зможуть зберегти базові функції – виробництво їжі, енергії та контроль над територією – отримають шанс на “перезавантаження” цивілізації.

Водночас для більшості світу це дослідження звучить як попередження. Надмірна залежність від імпорту, централізованих систем і глобальних ланцюгів постачання робить держави вразливими до будь-яких криз.

Саме тому вчені закликають уряди вже зараз інвестувати у локальне виробництво, енергетичну незалежність і децентралізацію економіки – адже питання виживання може стати не теоретичним, а цілком реальним.

