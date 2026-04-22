Где не будет Третьей мировой: названы самые безопасные страны в мире

Мир, который мы знаем сегодня, может оказаться гораздо более хрупким, чем кажется. Климатические изменения, пандемии, энергетические кризисы и геополитическая нестабильность формируют сценарии, при которых глобальный коллапс перестает быть только теорией. На этом фоне ученые пытаются ответить на ключевой вопрос – где у человечества будет шанс выжить, если глобальные системы перестанут работать.

Где у человечества есть шанс выжить после краха систем: ученые определили "последние крепости" планеты

Как показало исследование, опубликованное в журнале Sustainability , лишь ограниченное количество стран способно функционировать в условиях полной изоляции. Именно они могут стать своеобразными ковчегами для сохранения цивилизации.

Какие критерии определяют "страны-крепости"

Ученые подошли к анализу максимально прагматично. Они не оценивали уровень развития или богатства государств, а сосредоточились на трех основных факторах выживания.

Первый – продовольственная безопасность. Страна должна иметь достаточное количество собственных ресурсов для производства пищи без зависимости от импорта.

Второй – энергетическая автономия. Речь идет о наличии собственных источников энергии, не требующих сложных глобальных цепей снабжения.

Третий – географическая изоляция. Она позволяет контролировать границы, сокращать риски конфликтов и сдерживать массовую миграцию в кризисные периоды.

Именно комбинация этих трех факторов определяет, сможет ли государство испытать системный шок.

Семь стран, имеющих наибольшие шансы

В результате анализа ученые выделили семь территорий, которые демонстрируют высокую устойчивость к глобальным потрясениям.

Новая Зеландия – классический пример изолированного государства с развитым сельским хозяйством и мощной геотермальной энергетикой. Ее удаленность от основных конфликтных зон дает дополнительное преимущество.

Исландия – одна из немногих стран, почти полностью обеспечивающая себя энергией благодаря гидро- и геотермальным ресурсам. Островное расположение делает ее природной крепостью.

Великобритания – несмотря на плотность населения, имеет стабильный климат и контроль за границами благодаря островному положению.

Австралия , в частности, регион Тасмании, отличается большими территориями, ресурсной базой и потенциалом для создания автономных общин.

Ирландия – одна из наиболее продовольственно обеспеченных стран Европы, с большим объемом пахотных земель и благоприятным климатом.

Канада – владеет колоссальными запасами пресной воды, лесов и сельскохозяйственных земель, что делает ее одной из самых перспективных для выживания.

Соломоновы острова – пример региона, где население уже адаптировано к жизни без сложной инфраструктуры, что может стать решающим фактором в случае коллапса.

Почему современные мегаполисы проигрывают

Исследование отдельно подчеркивает: большие города самые уязвимые. Они критически зависят от поставок пищи, энергии и воды, поступающих через сложные логистические системы.

В случае их разрушения мегаполисы могут оказаться в ситуации острого дефицита ресурсов буквально через несколько дней. Именно поэтому страны с локальными производственными циклами имеют гораздо больше шансов.

Что это значит для будущего

Аналитики отмечают: глобальный коллапс не обязательно означает полное исчезновение человечества. Скорее речь идет о конце нынешней модели жизни – глобализированной, взаимосвязанной и очень сложной.

Страны, которые смогут сохранить базовые функции – производство пищи, энергии и контроль над территорией – получат шанс на перезагрузку цивилизации.

В то же время, для большинства мира это исследование звучит как предупреждение. Чрезмерная зависимость от импорта, централизованных систем и глобальных цепей поставок делает государства уязвимыми к любым кризисам.

Именно поэтому ученые призывают правительства уже сейчас инвестировать в локальное производство, энергетическую независимость и децентрализацию экономики – ведь вопрос выживания может оказаться не теоретическим, а вполне реальным.

