В Україні скасували майже 900 рішень МСЕК: у МОЗ оцінили «попит та пропозицію» на фіктивну інвалідність

В Україні зберігається попит на оформлення фіктивної інвалідності через пільги та переваги, які надає цей статус.

Поки такий попит існує, буде й пропозиція. Про це зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, держава вже реалізувала низку кроків для зменшення корупційних ризиків у цій сфері, однак проблема залишається. До того ж, на актуальність цих "послуг" впливає і воєнний стан. Адже статус інвалідності може давати відтермінування від мобілізації, передбачає соціальні виплати, що й формує зацікавленість у незаконному отриманні таких рішень.

"Треба розуміти, що там, де є попит, там завжди хтось буде намагатись пропонувати пропозицію. Принаймні, доки триває війна, а статус інвалідності дає певні преференції", — сказала заступниця міністра.

Марія Карчевич розповіла, що в Україні діють регіональні групи моніторингу, які виїжджають до медзакладів, спілкуються з пацієнтами, аналізують документи та фіксують можливі порушення.

За словами заступниці міністра, Центр оцінювання повсякденного функціонування вже розглянув понад 2080 справ, переданих правоохоронцями для перевірки сумнівних рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Із них 872 рішення МСЕК були визнані безпідставними та анульовані.

"Залишилися окремі справи, за якими не було знайдено документів у регіонах, тому щодо них триває розслідування. Насправді в цих списках не лише органи прокуратури, там були, і посадові особи інших державних органів", — розповіла Карчевич.

Як повідомляв портал "Коментарі", колишня очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа, яку підозрюють у масштабному корупційному скандалі, у вересні так і не сплатила заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, що дозволила б їй остаточно вийти з-під варти. Представниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк повідомила, що остаточне рішення щодо подальших дій у справі ухвалять після вивчення повного тексту судової ухвали та аналізу всіх деталей.