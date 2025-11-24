В Украине отменили около 900 решений МСЭК: в Минздраве оценили «спрос и предложение» на фиктивную инвалидность

В Украине сохраняется спрос на оформление фиктивной инвалидности из-за льгот и преимуществ, которые предоставляет этот статус.

Пока такой спрос существует, будет и предложение. Об этом отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, государство уже реализовало ряд шагов по уменьшению коррупционных рисков в этой сфере, однако проблема остается. К тому же, на актуальность этих услуг оказывает влияние и военное положение. Ведь статус инвалидности может давать отсрочку от мобилизации, предполагает социальные выплаты, что и формирует заинтересованность в незаконном получении таких решений.

"Нужно понимать, что там, где есть спрос, там всегда кто-нибудь будет пытаться предлагать предложение. По крайней мере, пока идет война, а статус инвалидности дает определенные преференции", — сказала замминистра.

Мария Карчевич рассказала, что в Украине действуют региональные группы мониторинга, которые выезжают в медучреждения, общаются с пациентами, анализируют документы и фиксируют возможные нарушения.

По словам замминистра, Центр оценивания повседневного функционирования уже рассмотрел более 2080 дел, переданных правоохранителями для проверки сомнительных решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Из них 872 решения МСЭК были признаны безосновательными и аннулированными.

"Остались отдельные дела, по которым не были найдены документы в регионах, поэтому в отношении них продолжается расследование. На самом деле в этих списках не только органы прокуратуры, там были, и должностные лица других государственных органов", — рассказала Карчевич.

Как сообщал портал "Комментарии", бывшая глава Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа, подозреваемая в масштабном коррупционном скандале , в сентябре так и не оплатила залог в размере 20 миллионов гривен, что позволило бы ей окончательно выйти из-под стражи. Представительница Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что окончательное решение о дальнейших действиях по делу будет принято после изучения полного текста судебного определения и анализа всех деталей.