"Усі випадки завершилися смертю": в Україні стрімко зростає кількість випадків сказу

В Україні фіксують зростання кількості випадків сказу, і серед ключових причин називають наслідки повномасштабної війни.

Війна та безпритульні тварини погіршують ситуацію з небезпечним вірусом

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Центр громадського здоров’я.

З настанням весни ризики додатково зростають. Дикі та безпритульні тварини після зими активніше шукають їжу та частіше з’являються поблизу людей, що підвищує ймовірність контактів.

Водночас ситуацію ускладнюють наслідки війни:

зменшення вакцинації тварин і зростання кількості покинутих домашніх улюбленців.

Тривожна статистика

За останні роки кількість звернень через укуси або контакти з потенційно інфікованими тваринами суттєво зросла:

– 2023 рік – 1845 випадків;

– 2024 рік – 2507 випадків;

– 2025 рік – 2531 випадок.

Також фіксуються і випадки серед людей:

у 2023 році – 1 випадок, у 2024 та 2025 роках – по 2, а у 2026 році станом на початок березня – ще один.

У Центрі громадського здоров’я наголошують:

усі випадки захворювання завершилися смертю.

Чим небезпечний сказ

Сказ – це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему.

Після появи симптомів хвороба є невиліковною і завжди закінчується летально.

Вірус передається через слину інфікованої тварини:

– під час укусу;

– через подряпини;

– при потраплянні на слизові або пошкоджену шкіру.

Як врятувати життя

Медики підкреслюють:

єдиний шанс уникнути смерті – негайно звернутися до лікаря після контакту з твариною.

Навіть незначний укус або подряпина можуть бути небезпечними.

У разі ризику призначають антирабічну вакцинацію – курс із п’яти доз протягом 28 днів.

Його необхідно пройти повністю, без перерв.

Фахівці закликають українців бути особливо обережними навесні, уникати контактів із дикими та безпритульними тваринами та негайно звертатися по допомогу у разі підозри на зараження.

