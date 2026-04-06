"Все случаи завершились смертью": в Украине стремительно растет количество случаев бешенства

Проніна Анна
В Украине фиксируют рост количества случаев бешенства и среди ключевых причин называют последствия полномасштабной войны.
Война и беспризорные животные усугубляют ситуацию с опасным вирусом
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Центр общественного здоровья.
С наступлением весны риски дополнительно растут. Дикие и бездомные животные после зимы активнее ищут пищу и чаще появляются вблизи людей , что повышает вероятность контактов.
В то же время ситуацию усложняют последствия войны:
уменьшение вакцинации животных и рост количества заброшенных домашних любимцев .
За последние годы количество обращений из-за укусов или контактов с потенциально инфицированными животными существенно возросло:
– 2023 год – 1845 случаев;
– 2024 год – 2507 случаев;
– 2025 год – 2531 случай.
Также фиксируются и случаи среди людей:
в 2023 году – 1 случай, в 2024 и 2025 годах – по 2, а в 2026 году по состоянию на начало марта – еще один .
В Центре общественного здоровья отмечают:
все случаи заболевания завершились смертью .
Бешенство – это острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему.
После появления симптомов болезнь неизлечима и всегда заканчивается летально .
Вирус передается через слюну инфицированного животного:
– во время укуса;
– через царапины;
– при попадании на слизистую или поврежденную кожу.
Медики подчеркивают:
единственный шанс избежать смерти – немедленно обратиться к врачу после контакта с животным .
Даже незначительный укус или царапина могут быть опасны.
При риске назначают антирабическую вакцинацию – курс с пяти доз в течение 28 дней.
Его необходимо пройти полностью, без перерывов .
Специалисты призывают украинцев быть особенно осторожными весной, избегать контактов с дикими и беспризорными животными и немедленно обращаться за помощью в случае подозрения на заражение.
