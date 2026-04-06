"Все случаи завершились смертью": в Украине стремительно растет количество случаев бешенства

Медики предупреждают: после появления симптомов шансов на спасение нет, важно действовать сразу после контакта.

6 апреля 2026, 10:10
Проніна Анна

В Украине фиксируют рост количества случаев бешенства и среди ключевых причин называют последствия полномасштабной войны.

Война и беспризорные животные усугубляют ситуацию с опасным вирусом

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Центр общественного здоровья.

С наступлением весны риски дополнительно растут. Дикие и бездомные животные после зимы активнее ищут пищу и чаще появляются вблизи людей , что повышает вероятность контактов.

В то же время ситуацию усложняют последствия войны:
уменьшение вакцинации животных и рост количества заброшенных домашних любимцев .

Тревожная статистика

За последние годы количество обращений из-за укусов или контактов с потенциально инфицированными животными существенно возросло:

– 2023 год – 1845 случаев;
– 2024 год – 2507 случаев;
– 2025 год – 2531 случай.

Также фиксируются и случаи среди людей:
в 2023 году – 1 случай, в 2024 и 2025 годах – по 2, а в 2026 году по состоянию на начало марта – еще один .

В Центре общественного здоровья отмечают:
все случаи заболевания завершились смертью .

Чем опасно бешенство

Бешенство – это острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему.

После появления симптомов болезнь неизлечима и всегда заканчивается летально .

Вирус передается через слюну инфицированного животного:
– во время укуса;
– через царапины;
– при попадании на слизистую или поврежденную кожу.

Как спасти жизнь

Медики подчеркивают:
единственный шанс избежать смерти – немедленно обратиться к врачу после контакта с животным .

Даже незначительный укус или царапина могут быть опасны.

При риске назначают антирабическую вакцинацию – курс с пяти доз в течение 28 дней.
Его необходимо пройти полностью, без перерывов .

Специалисты призывают украинцев быть особенно осторожными весной, избегать контактов с дикими и беспризорными животными и немедленно обращаться за помощью в случае подозрения на заражение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что год на ранних стадиях редко проявляется очевидными симптомами. В большинстве случаев он "маскируется" под обычные состояния – усталость, стресс или легкое недомогание. Именно поэтому тысячи людей обращаются к врачам слишком поздно.



