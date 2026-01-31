Шок у Європі: мертві жінки можуть стати сурогатними матерями

У Європі обговорюють ідею, яка одночасно шокує та інтригує: використання тіл померлих жінок як сурогатних матерів. Ініціаторка цієї концепції – норвезька філософ Анна Смайдор, відома своїми радикальними підходами до біоетики, пропонує виношувати дітей у жінок, у яких зафіксовано смерть мозку, підключивши їхні тіла до систем життєзабезпечення. Стаття професорки "Донорство всього тіла під час вагітності" була опублікована у журналі Theoretical Medicine and Bioethics у листопаді 2022 року.

Мертві тіла в ролі сурогатних матерів у Європі – новий науковий експеримент

За словами професорки, такі експерименти дозволять "перенести ризики вагітності та пологів на тих, кому це вже не загрожує". Вона вказує на те, що щороку вагітність та пологи призводять до серйозних ускладнень і навіть смертності, тоді як померлі, мовляв, вже не відчувають болю та небезпеки.

Ідея полягає у тому, що після підтвердження смерті мозку та підключення тіла до апаратів, які підтримують циркуляцію крові та дихання, можна підсаджувати ембріони в матку або, за словами професорки, навіть у печінку, яка має добру васкуляризацію. Через дев’ять місяців потенційні батьки отримують дитину, минаючи ризики для живої матері та емоційні складнощі післяпологового періоду.

Правова сторона питання також обговорюється. Використовувати тіла можна лише за умови попередньої згоди померлої людини, аналогічно до донорства органів. Проте Смайдор зауважує, що у країнах, де дозволяється вилучати органи без згоди родичів, можливо буде запровадити закон і для "сурогатного донорства" тіла, незалежно від думки родини.

Ініціатива викликала хвилю критики серед громадськості. Опоненти називають її "приниженням людського життя" та порівнюють з антиутопією Олдоса Гакслі "О, новий чудовий світ", де діти народжуються виключно в лабораторних умовах. Багато медиків та філософів ставлять під сумнів етичність таких експериментів, наголошуючи на психологічних та моральних ризиках.

Поки науковці дискутують у лабораторіях, громадськість активно обговорює, чи готове суспільство прийняти такі радикальні підходи до відтворення людства. І хоча концепт поки виглядає фантастично, його реалістичність та наукові підстави вже стають предметом серйозних дискусій у Європі.

