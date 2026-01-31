Шок в Европе: мертвые женщины могут стать суррогатными матерями

В Европе обсуждают идею, которая одновременно шокирует и интригует: использование тел умерших женщин в качестве суррогатных матерей. Инициатор этой концепции – норвежский философ Анна Смайдор, известная своими радикальными подходами к биоэтике, предлагает вынашивать детей у женщин, у которых зафиксирована смерть мозга, подключив их тела к системам жизнеобеспечения. Статья профессора "Донорство всего тела во время беременности" была опубликована в журнале Theoretical Medicine and Bioethics в ноябре 2022 года.

Мертвые тела в роли суррогатных матерей в Европе – новый научный эксперимент

По словам профессора, такие эксперименты позволят "перенести риски беременности и родов на тех, кому это уже не угрожает". Она указывает на то, что ежегодно беременность и роды приводят к серьезным осложнениям и даже смертности, в то время как умершие, мол, уже не испытывают боли и опасности.

Идея заключается в том, что после подтверждения смерти мозга и подключения тела к аппаратам, поддерживающим циркуляцию крови и дыхания, можно подсаживать эмбрионы в матку или, по словам профессора, даже в печень, имеющую хорошую васкуляризацию. Через девять месяцев потенциальные родители получают ребенка, минуя риски для живой матери и эмоциональные сложности послеродового периода.

Правовая сторона вопроса также обсуждается. Использовать тела можно только при предварительном согласии умершего человека, аналогично донорству органов. Однако Смайдор отмечает, что в странах, где разрешается изымать органы без согласия родственников, возможно будет ввести закон и для "суррогатного донорства" тела, независимо от мнения семьи.

Инициатива вызвала волну критики посреди общественности. Оппоненты называют ее "унижением человеческой жизни" и сравнивают с антиутопией Олдоса Гаксли "О новый замечательный мир", где дети рождаются исключительно в лабораторных условиях. Многие медики и философы ставят под сомнение этичность таких экспериментов, отмечая психологические и моральные риски.

Пока ученые дискутируют в лабораториях, общественность активно обсуждает, готово ли общество принять такие радикальные подходы к воспроизводству человечества. Хотя концепт пока выглядит фантастически, его реалистичность и научные основания уже становятся предметом серьезных дискуссий в Европе.

