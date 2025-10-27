Програма на 10 млрд грн: як насправді перевірятимуть здоров'я українців у 2026 році

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли подробиці національної програми скринінгів здоров’я для людей віком 40+, яка стартує з 2026 року.

У міністерстві пояснили, що ключова мета програми полягає у ранньому виявленні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблемних питань щодо ментального здоров’я, що залишаються серед основних причин передчасної смерті та втрати працездатності. На реалізацію програми, як зауважили в МОЗ, у бюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

“Усі етапи проходження скринінгу будуть інтегровані в цифрову екосистему, зокрема через застосунок “Дія”. Планується, що люди віком від 40 років отримуватимуть індивідуальне запрошення на проходження скринінгу. Після цього людина матиме змогу підтвердити готовність, відкрити або активувати “Дія.картку”, обрати зручний для себе медичний заклад зі списку надавачів послуг і записатися на візит”, — пояснили в міністерстві.

Програма, як зауважили у МОЗ, охоплюватиме основні елементи профілактичного обстеження:

фізикальне дослідження (вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);

опитування щодо способу життя, скринінг симптомів та виявлення ризиків;

лабораторні дослідження, які показують, як працюють серце, судини і нирки.

“У разі потреби після скринінгу пацієнт отримає е-направлення до фахівця або інші подальші дії: консультацію, е-рецепт на “Доступні ліки” тощо. Розрахунок за послугу здійснюється Дія.карткою”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві очікують, що вже в перший рік реалізації скринінги здоров'я пройдуть щонайменше 5 млн українців.

