Програма на 10 млрд грн: як насправді перевірятимуть здоров'я українців у 2026 році

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли подробиці національної програми скринінгів здоров’я для людей віком 40+, яка стартує з 2026 року.
Лікування. Ілюстративне фото
У міністерстві пояснили, що ключова мета програми полягає у ранньому виявленні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблемних питань щодо ментального здоров’я, що залишаються серед основних причин передчасної смерті та втрати працездатності. На реалізацію програми, як зауважили в МОЗ, у бюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.
Програма, як зауважили у МОЗ, охоплюватиме основні елементи профілактичного обстеження:
фізикальне дослідження (вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);
опитування щодо способу життя, скринінг симптомів та виявлення ризиків;
лабораторні дослідження, які показують, як працюють серце, судини і нирки.
У міністерстві очікують, що вже в перший рік реалізації скринінги здоров'я пройдуть щонайменше 5 млн українців.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про популярний знеболювальний препарат, який призводить до захворювань серця.