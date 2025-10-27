Программа на 10 млрд грн: как на самом деле будут проверять здоровье украинцев в 2026 году

Рубрики
В Министерстве здравоохранения рассказали подробности национальной программы скринингов здоровья для людей в возрасте 40+, которая стартует с 2026 года.
В министерстве пояснили, что ключевая цель программы заключается в раннем выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблемных вопросов ментального здоровья, которые остаются среди основных причин преждевременной смерти и потери трудоспособности. На реализацию программы, как отметили в Минздраве, в бюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд грн.
Программа, как отметили в Минздраве, будет охватывать основные элементы профилактического обследования:
физикальное исследование (измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.п.);
опрос относительно образа жизни, скрининг симптомов и выявление рисков;
лабораторные исследования, показывающие, как работают сердце, сосуды и почки.
В министерстве ожидают, что уже в первый год реализации скрининги здоровья пройдут не менее 5 млн украинцев.
