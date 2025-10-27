Программа на 10 млрд грн: как на самом деле будут проверять здоровье украинцев в 2026 году

В Министерстве здравоохранения рассказали подробности национальной программы скринингов здоровья для людей в возрасте 40+, которая стартует с 2026 года.

Лечение. Иллюстративное фото

В министерстве пояснили, что ключевая цель программы заключается в раннем выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблемных вопросов ментального здоровья, которые остаются среди основных причин преждевременной смерти и потери трудоспособности. На реализацию программы, как отметили в Минздраве, в бюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд грн.

"Все этапы прохождения скрининга будут интегрированы в цифровую экосистему, в частности через приложение "Дия". Планируется, что люди в возрасте от 40 лет будут получать индивидуальное приглашение на прохождение скрининга. После этого человек сможет подтвердить готовность, открыть или активировать “Дия.карта”, выбрать удобное для себя медицинское учреждение из списка поставщиков услуг и записаться на визит”, — пояснили в министерстве.

Программа, как отметили в Минздраве, будет охватывать основные элементы профилактического обследования:

физикальное исследование (измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.п.);

опрос относительно образа жизни, скрининг симптомов и выявление рисков;

лабораторные исследования, показывающие, как работают сердце, сосуды и почки.

"В случае необходимости после скрининга пациент получит е-направление к специалисту или другие дальнейшие действия: консультацию, е-рецепт на "Доступные лекарства" и т.д. Расчет за услугу осуществляется Дия.картой", — говорится в сообщении.

В министерстве ожидают, что уже в первый год реализации скрининги здоровья пройдут не менее 5 млн украинцев.

