Популярна «успішна звичка» довела до критичного стану — медики попереджають
commentss НОВИНИ Всі новини

Популярна «успішна звичка» довела до критичного стану — медики попереджають

Молоді українці все частіше жертвують сном — лікарі шоковані наслідками

14 грудня 2025, 11:48
Автор:
Проніна Анна

Останніми роками серед молоді набирає популярності небезпечний тренд — сон по 4 години на добу. Його часто подають як ознаку дисципліни, сили волі та високої продуктивності. Ранні підйоми, робота без вихідних, постійна зайнятість і мінімальний сон стали частиною образу "успішної людини". Соціальні мережі лише підсилюють цю ідею, створюючи ілюзію, що організм можна "натренувати" обходитися без відпочинку. Але наука говорить зовсім інше.

Популярна «успішна звичка» довела до критичного стану — медики попереджають

Сон по 4 години став модним серед молоді — вчені б’ють на сполох: мозок «ламається» швидше, ніж здається

Дослідження, опубліковане в журналі Science, показало: хронічне скорочення сну до 4–6 годин на добу призводить до поступового, але глибокого погіршення когнітивних функцій. Учасники експериментів, які спали по 4 години протягом кількох днів і тижнів, втрачали здатність концентруватися, швидко реагувати та приймати зважені рішення. При цьому ключовий парадокс полягає в тому, що людина перестає адекватно оцінювати власний стан. Суб’єктивно здається, що "все нормально" і до недосипу вдалося пристосуватися, хоча об’єктивні показники мозкової діяльності різко погіршуються.

Науковці наголошують: мозок не адаптується до дефіциту сну так, як до фізичних навантажень. Навпаки — накопичується так званий "сонний борг". Кожна ніч із недостатнім сном не зникає безслідно, а додається до загального виснаження нервової системи. У дослідженні зафіксовано, що за рівнем когнітивних порушень хронічний сон по 4 години можна порівняти з кількома ночами повної відсутності сну.

Окрім зниження продуктивності, недосип має серйозні фізіологічні наслідки. Порушується гормональна регуляція, зростає рівень кортизолу — гормону стресу, погіршується робота імунної системи. Збільшується ризик тривожних розладів, панічних атак, депресивних станів. Часто з’являються проблеми з апетитом, серцево-судинною системою, різкі перепади енергії. І все це може розвиватися поступово, без різкого "зламу", що робить недосип особливо підступним.

Медики підкреслюють: нормальний дорослий організм потребує в середньому 7–8 годин сну щодоби. Це не рекомендація "для комфорту", а біологічна необхідність. Саме під час сну відбувається відновлення нейронних зв’язків, обробка інформації, стабілізація емоційного стану. Коли сон скорочується системно, організм тривалий час працює в режимі аварійної компенсації — до моменту, коли ресурси вичерпуються.

Тому тренд на сон по 4 години — це не про ефективність і не про саморозвиток. Це про повільне, але невідворотне виснаження, яке маскується під "успішну звичку". Наука однозначна: продуктивність без повноцінного сну — ілюзія, а її ціна для здоров’я може виявитися значно вищою, ніж здається на старті.

