Популярная «успешная привычка» довела до критического состояния – медики предупреждают

В последние годы среди молодежи набирает популярность опасный тренд – сон по 4 часа в сутки. Его часто представляют как признак дисциплины, силы воли и высокой производительности. Ранние подъемы, работа без выходных, постоянная занятость и минимальный сон стали частью образа "успешного человека". Социальные сети только усиливают эту идею, создавая иллюзию, что организм можно "натренировать" обходиться без отдыха. Но наука говорит совсем другое.

Сон по 4 часа стал модным среди молодежи — ученые бьют тревогу: мозг «ломается» быстрее, чем кажется

Исследование, опубликованное в журнале Science , показало: хроническое сокращение сна до 4–6 часов в сутки приводит к постепенному, но глубокому ухудшению когнитивных функций. Участники экспериментов, спавших по 4 часа в течение нескольких дней и недель, теряли способность концентрироваться, быстро реагировать и принимать взвешенные решения. При этом ключевой парадокс состоит в том, что человек перестает адекватно оценивать собственное состояние. Субъективно кажется, что "все нормально" и к недосыпу удалось приспособиться, хотя объективные показатели мозговой деятельности резко ухудшаются.

Ученые отмечают: мозг не адаптируется к дефициту сна так, как к физическим нагрузкам. Напротив, накапливается так называемый "сонный долг". Каждая ночь с недостаточным сном не исчезает бесследно, а добавляется к общему истощению нервной системы. В исследовании зафиксировано, что по уровню когнитивных нарушений хронический сон по 4 часа сравним с несколькими ночами полного отсутствия сна.

Кроме снижения производительности, недосып имеет серьезные физиологические последствия. Нарушается гормональная регуляция, растет уровень кортизола – гормона стресса, ухудшается работа иммунной системы. Увеличивается риск тревожных расстройств, панических атак, депрессивных состояний. Часто возникают проблемы с аппетитом, сердечно-сосудистой системой, резкие перепады энергии. И все это может развиваться постепенно, без резкого "взлома", что делает недосып особенно коварным.

Медики подчеркивают: нормальный взрослый организм нуждается в среднем в 7–8 часов сна ежесуточно. Это не рекомендация "для комфорта", а биологическая необходимость. Именно во время сна происходит восстановление нейронных связей, обработка информации, стабилизация эмоционального состояния. Когда сон сокращается системно, организм длительное время работает в режиме аварийной компенсации – до момента, когда ресурсы иссякают.

Поэтому тренд на сон по 4 часа – это не об эффективности и не о саморазвитии. Это о медленном, но неотвратимом истощении, которое маскируется под "успешную привычку". Наука однозначна: производительность без полноценного сна – иллюзия, а ее цена для здоровья может оказаться значительно выше, чем кажется на старте.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , как экономить электроэнергию.