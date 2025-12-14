logo

BTC/USD

90023

ETH/USD

3109.25

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Популярная «успешная привычка» довела до критического состояния – медики предупреждают
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярная «успешная привычка» довела до критического состояния – медики предупреждают

Молодые украинцы все чаще жертвуют сном — врачи шокированы последствиями

14 декабря 2025, 11:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В последние годы среди молодежи набирает популярность опасный тренд – сон по 4 часа в сутки. Его часто представляют как признак дисциплины, силы воли и высокой производительности. Ранние подъемы, работа без выходных, постоянная занятость и минимальный сон стали частью образа "успешного человека". Социальные сети только усиливают эту идею, создавая иллюзию, что организм можно "натренировать" обходиться без отдыха. Но наука говорит совсем другое.

Популярная «успешная привычка» довела до критического состояния – медики предупреждают

Сон по 4 часа стал модным среди молодежи — ученые бьют тревогу: мозг «ломается» быстрее, чем кажется

Исследование, опубликованное в журнале Science , показало: хроническое сокращение сна до 4–6 часов в сутки приводит к постепенному, но глубокому ухудшению когнитивных функций. Участники экспериментов, спавших по 4 часа в течение нескольких дней и недель, теряли способность концентрироваться, быстро реагировать и принимать взвешенные решения. При этом ключевой парадокс состоит в том, что человек перестает адекватно оценивать собственное состояние. Субъективно кажется, что "все нормально" и к недосыпу удалось приспособиться, хотя объективные показатели мозговой деятельности резко ухудшаются.

Ученые отмечают: мозг не адаптируется к дефициту сна так, как к физическим нагрузкам. Напротив, накапливается так называемый "сонный долг". Каждая ночь с недостаточным сном не исчезает бесследно, а добавляется к общему истощению нервной системы. В исследовании зафиксировано, что по уровню когнитивных нарушений хронический сон по 4 часа сравним с несколькими ночами полного отсутствия сна.

Кроме снижения производительности, недосып имеет серьезные физиологические последствия. Нарушается гормональная регуляция, растет уровень кортизола – гормона стресса, ухудшается работа иммунной системы. Увеличивается риск тревожных расстройств, панических атак, депрессивных состояний. Часто возникают проблемы с аппетитом, сердечно-сосудистой системой, резкие перепады энергии. И все это может развиваться постепенно, без резкого "взлома", что делает недосып особенно коварным.

Медики подчеркивают: нормальный взрослый организм нуждается в среднем в 7–8 часов сна ежесуточно. Это не рекомендация "для комфорта", а биологическая необходимость. Именно во время сна происходит восстановление нейронных связей, обработка информации, стабилизация эмоционального состояния. Когда сон сокращается системно, организм длительное время работает в режиме аварийной компенсации – до момента, когда ресурсы иссякают.

Поэтому тренд на сон по 4 часа – это не об эффективности и не о саморазвитии. Это о медленном, но неотвратимом истощении, которое маскируется под "успешную привычку". Наука однозначна: производительность без полноценного сна – иллюзия, а ее цена для здоровья может оказаться значительно выше, чем кажется на старте.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , как экономить электроэнергию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости