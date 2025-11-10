На Львівщині жінка померла після укусу кота – медики підозрюють сказ

У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині. Медики підозрюють у неї сказ – смертельно небезпечне захворювання, яке розвивається після укусу зараженої тварини. Пацієнтку госпіталізували на початку листопада. Спершу їй лікували енцефаліт, але стан різко погіршувався. Коли з’явилися характерні симптоми сказу – судоми, слинотеча, збудження та параліч – її перевели до реанімації. Попри зусилля лікарів і підключення до апарата штучної вентиляції легень, 9 листопада жінка померла.

На Львівщині жінка померла від сказу – не встигли врятувати

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, за клінічними ознаками у пацієнтки був сказ, остаточне підтвердження очікують після лабораторного аналізу. Рідні розповіли, що 8 серпня жінку вкусив маленький кіт, якого вона підібрала на вулиці. Укус залишили без уваги, і профілактичну вакцинацію не проводили.

За даними Львівського обласного центру контролю хвороб, це перший смертельний випадок від сказу у регіоні з 2018 року. Лікарі наголошують: усі, хто вчасно проходив антирабічне лікування, залишалися здоровими.

Сказ – це вірус, який уражає центральну нервову систему людини й майже завжди закінчується смертю. Хворобу неможливо вилікувати, але її легко попередити: уникайте контактів із безпритульними тваринами, вакцинуйте домашніх улюбленців і при будь-якому укусі негайно звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що тимчасово окупованому Маріуполі може бути спалах смертельної хвороби – сказ. Про випадки сказу у домашніх тварин повідомляє псевдоадміністрація окупованого Маріуполя із посиланням на ветеринарну лікарню міста.