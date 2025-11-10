logo

На Львовщине женщина умерла после укуса кота – медики подозревают бешенство
На Львовщине женщина умерла после укуса кота – медики подозревают бешенство

40-летняя женщина не обратилась за помощью после укуса бездомного кота. Болезнь развилась через несколько месяцев закончившейся трагедией.

10 ноября 2025, 21:10
Автор:
avatar

Проніна Аня

В воскресенье, 9 ноября, во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 40-летняя женщина из Волыни. Медики подозревают у нее бешенство – смертельно опасное заболевание, развивающееся после укуса зараженного животного. Пациентку госпитализировали в начале ноября. Сначала ей лечили энцефалит, но состояние резко ухудшалось. Когда появились характерные симптомы бешенства – судороги, слюнотечение, возбуждение и паралич – ее перевели в реанимацию. Несмотря на усилия врачей и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, 9 ноября женщина скончалась.

Во Львовской области женщина умерла от бешенства – не успели спасти

Как сообщила ZAXID.NET заведующая диагностическим отделением больницы Тамила Алексанян, по клиническим признакам у пациентки было бешенство, окончательное подтверждение ожидается после лабораторного анализа. Родные рассказали, что 8 августа женщину укусила маленькая кошка, которую она подобрала на улице. Укус оставили без внимания и профилактическую вакцинацию не проводили.

По данным Львовского областного центра контроля болезней, это первый смертельный случай от бешенства в регионе с 2018 года. Врачи отмечают: все, кто вовремя проходил антирабическое лечение, оставались здоровыми.

Бешенство – это вирус, который поражает центральную нервную систему человека и почти всегда заканчивается смертью. Болезнь невозможно вылечить, но ее легко предупредить: избегайте контактов с беспризорными животными, вакцинируйте домашних питомцев и при любом укусе немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что временно оккупированном Мариуполе может быть вспышка смертельной болезни – бешенство. О случаях бешенства у домашних животных сообщает псевдоадминистрация оккупированного Мариуполя со ссылкой на ветеринарную больницу города.



